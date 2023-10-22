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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

«Гомель» и «Шахтер» одержали крупные победы в чемпионате Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершились крупными победами гостей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» уверенно переиграли на выезде «Сморгонь» — 3:0. Все мячи были забиты во второй половине встречи, когда отличились Джуниор Эффаге, Илья Алексиевич и Денис Козловский. В Бобруйске местная «Белшина» уступила солигорскому «Шахтеру» — 1:4. В составе победителей голы забили Максим Скавыш, Денис Гружевский, Никита Корзун и Валон Ахмеди (с пенальти), хозяева ответили голом Ильи Кухарчика. В последнем сегодняшнем матче брестское «Динамо» примет у себя дома столичный «Энергетик-БГУ».

Вчера лидеры первенства футболисты столичного «Динамо» с минимальным перевесом в счете одолели на своей арене «Минск» — 1:0. Победный мяч забил Душан Бакич, для которого это десятый гол в этом чемпионате. Главный преследователь динамовцев гродненский «Неман» в Жодино не удержал победу над «Торпедо-БелАЗом», сыграв вничью — 1:1. Борисовский БАТЭ прервал четырехматчевую серию без побед, обыграв в Мозыре местную «Славию» — 2:0. В Молодечно футболисты «Ислочи» не оставили шансов на успех новополоцкому «Нафтану» — 5:1.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 57 очков (23 матча), «Неман» — 52 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 39 (23), «Ислочь» — 37 (23).

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