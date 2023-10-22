Дубль Головина принес «Монако» победу над «Мецем»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Монако» одержал победу над «Мецем» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
Монако
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Монако» одержал победу над «Мецем» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил российский полузащитник Александр Головин (41-я и 54-я минуты). У гостей мяч забил Ламин Камара (3).
В октябре Головин был вызван в сборную России, но не смог принять участие в товарищеских матчах против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2) из-за травмы. Полузащитник вернулся к тренировкам в пятницу. Россиянин в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах чемпионата Франции, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
«Монако», набравший 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Мец» с восемью баллами располагается на 16-й строчке. В следующем туре «Монако» 29 октября на выезде сыграет с «Лиллем», а «Мец» в этот же день примет «Гавр».
Результаты других матчей: