Дубль Оздоева принес ПАОКу победу в матче чемпионата Греции
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ПАОК победил «Атромитос» в матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.
ПАОК
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ПАОК победил «Атромитос» в матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Салониках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился российский полузащитник Магомед Оздоев (43-я и 51-я минуты), забив один из мячей ударом через себя. На 76-й минуте россиянина заменили.
Оздоев впервые отметился результативными действиями в составе своего нового клуба. На его счету 13 матчей за ПАОК. Он перешел в греческую команду из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в августе.
ПАОК с 17 очками занимает третье место в таблице, «Атромитос» (3) идет 13-м.