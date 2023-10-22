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22:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Оздоева принес ПАОКу победу в матче чемпионата Греции

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ПАОК победил «Атромитос» в матче восьмого тура чемпионата Греции по футболу.

ПАОК
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Источник: Пресс-служба клуба ПАОК

Встреча в Салониках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился российский полузащитник Магомед Оздоев (43-я и 51-я минуты), забив один из мячей ударом через себя. На 76-й минуте россиянина заменили.

Оздоев впервые отметился результативными действиями в составе своего нового клуба. На его счету 13 матчей за ПАОК. Он перешел в греческую команду из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в августе.

ПАОК с 17 очками занимает третье место в таблице, «Атромитос» (3) идет 13-м.

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