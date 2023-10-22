Месси остался доволен первым сезоном в «Интер Майами»: «Горжусь всей командой и проделанной работой»

"Горжусь всей командой и проделанной работой в этом сезоне. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг и завоевать первый титул Открытого кубка США. Мы даже до последнего момента боролись за то, чтобы попасть в плей-офф MLS.

Будем стремиться усовершенствовать нашу игру, чтобы в следующем году быть еще более конкурентоспособными. Хочу поблагодарить всех людей клуба и города Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что мы продолжим проводить потрясающие моменты вместе, как и в последние несколько месяцев", — написал Месси.