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23:14 (мск), источник: Sport24

Месси остался доволен первым сезоном в «Интер Майами»: «Горжусь всей командой и проделанной работой»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост в социальной сети, посвященный окончанию сезона для своей команды.

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"Горжусь всей командой и проделанной работой в этом сезоне. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг и завоевать первый титул Открытого кубка США. Мы даже до последнего момента боролись за то, чтобы попасть в плей-офф MLS.

Будем стремиться усовершенствовать нашу игру, чтобы в следующем году быть еще более конкурентоспособными. Хочу поблагодарить всех людей клуба и города Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что мы продолжим проводить потрясающие моменты вместе, как и в последние несколько месяцев", — написал Месси.

Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
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