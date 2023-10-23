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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» в большинстве обыграл «Милан» в серии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Милан» в матче 9-го тура итальянской серии А — 1:0.

Милан
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол на 63-й минуте забил Мануэль Локателли, который является воспитанником «Милана».

Команда Стефано Пиоли играла в меньшинстве с 40-й минуты — красную карточку получил защитник «россонери» Малик Тшау.

«Ювентус» с 20 очками занимает третье место в серии А. «Милан» по итогам тура упустил лидерство и с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.

Милан
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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