Дебютный гол 17-летнего Гиу принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 1:0. На 80-й минуте отличился 17-летний Марк Гиу. Нападающий, вышедший на замену на 79-й минуте, дебютировал за основную команду.

«Барселона», набравшая 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Команда продлила беспроигрышную серию в Ла Лиге до десяти матчей. «Атлетик» с 17 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Барселона» 28 октября примет мадридский «Реал», а «Атлетик» 29 октября дома сыграет с «Валенсией».

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