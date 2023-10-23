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01:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дебютный гол 17-летнего Гиу принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетик
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Источник: Пресс-служба ФК "Барселона"

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 1:0. На 80-й минуте отличился 17-летний Марк Гиу. Нападающий, вышедший на замену на 79-й минуте, дебютировал за основную команду.

«Барселона», набравшая 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Команда продлила беспроигрышную серию в Ла Лиге до десяти матчей. «Атлетик» с 17 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Барселона» 28 октября примет мадридский «Реал», а «Атлетик» 29 октября дома сыграет с «Валенсией».

Результаты других матчей:

  • «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» — 0:1;
  • «Жирона» — «Альмерия» — 5:2;
  • «Вильярреал» — «Алавес» — 1:1.

Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
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