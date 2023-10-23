Текущие события
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Шинник
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Кадис
Футбол. Зарубежный
22.10
Барселона
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.10
Лион
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан
Ювентус
01
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.10
Барселона
Атлетик
10
22.10
Вильярреал
Алавес
11
22.10
Жирона
Альмерия
52
22.10
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
01
21.10
Сельта
Атлетико
03
21.10
Севилья
Реал
11
21.10
Хетафе
Бетис
11
21.10
Реал Сосьедад
Мальорка
10
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юный талант забил за «Барселону» через 34 секунды после дебюта, «Ювентус» нокаутировал «Милан», победный тайм Миранчука

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Барселона
Атлетик
Рома
Монца
Аталанта
Дженоа
Милан
Ювентус
Астон Вилла
Вест ХэмЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Испания: новый герой

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 10, 22.10.2023, 22:00

Барселона1Атлетик0

«Барселона» выходила на поле, уже зная о том, что «Жирона» разорвала оборону «Альмерии» (5:2) и сравнялась по очкам с «Реалом». Мадридцы, кстати, первыми провели в ла лиге 3000 матчей. А в воскресенье данной отметки синхронно достигли как «Барса», так и «Атлетик».

Их противостояние — самое результативное в истории испанских чемпионатов (611 мячей). И то, что в воскресенье к перерыву на табло горели нули, — заслуга вратарей. Хотя было еще и попадание Жоау Феликса в перекладину. Но куда эффектнее смотрелись моменты, когда Унаи Симон и Тер Штеген ногами останавливали удары Фермина Лопеса и Нико Уильямса соответственно.

Во второй половине вратарский бенефис продолжил Симон, сумевший парировать дальний удар и добивание атаковавшего с нескольких метров Лопеса. Сине-гранатовые явно были острее, но никак не могли забить. Ямаль из отличной позиции вообще не попал в створ. Что ж — у Хави в колоде нашелся еще один юный джокер в лице 17-летнего Марка Гуиу. И юноша, которого привлекли в главную команду еще на предсезонных сборах, запомнит свой официальный дебют на всю жизнь.

Едва появившись на поле, форвард открылся под передачу Феликса и, оторвавшись от защитника, первым касанием отправил мяч в сетку. Травмированный Левандовски, которого Гуиу летом заменил в контрольном матче с «Виссел Кобе», аплодировал новому герою вместе с Френки де Йонгом. Они стали свидетелями великого рекорда, потому что никто не открывал счет голам за «Барсу» через 34 секунды после дебюта! К класико каталонцы подходят в отличном настроении, хотя впереди еще Лига чемпионов.

Италия: Моуринью снова удалили

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 9, 22.10.2023, 13:30

Рома1Монца0

«Монца», красиво представив возвращение в Италию Папу Гомеса фирменным танцем аргентинца в компании с 79-летним Адриано Галлиани, успела использовать новичка только в двух матчах. Незадолго до ЧМ-2022 форвард сдал положительный допинг-тест, а запрещенное вещество, как утверждал Гомес, входило в состав детского сиропа. Его игрок принял при бронхоспазме, плохо почувствовав себя ночью и проконсультировавшись с врачами «Севильи». Однако ВАДА это не убедило, и на днях ветерану выписали двухлетнюю дисквалификацию, что с учетом возраста Гомеса фактически означает завершение карьеры.

Читайте также
СМИ: Чемпион мира дисквалифицирован за допинг из-за сиропа от кашля

Соответственно, эмоциональный фон у «Монцы» был не лучшим, однако с характером у этой команды все в порядке. Даже оставшись в меньшинстве уже в первом тайме, гости не отсиживались в обороне и серьезно напрягали Руя Патрисиу. Однако на выручку Жозе Моуринью пришло качество скамейки, позволившее усилить давление в последней трети матча. Важным элементом в этот раз оказался наш старый знакомый Азмун. На последних минутах он создал момент для промахнувшегося Лукаку, потом сам попал в штангу, и, наконец, именно после атаки иранца мяч отлетел к забившему победный гол Эль-Шаарави.

Во время загрузки произошла ошибка.

По умению прибавлять в концовках «волки» — лучшая команда серии А, наряду с «Интером». Обе команды забили по семь мячей после 75-й минуты. Теперь «Рома» обошла поверженного соперника в таблице и приблизилась к зоне еврокубков, так что в очередной раз получивший красную карточку Моуринью вряд ли расстроен своим удалением.

А после игры Особенный продемонстрировал, что его язык по-прежнему остер. В ответ на недавние слова Гомеса, который говорил, что запомнил Жозе только по победе «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы, тренер заявил, что не помнит Папу на поле. А в конце своего спича португалец язвительно заменил: «У меня кашель, но я не собираюсь принимать ни сироп, ни таблетки. Иначе у меня возникнут проблемы с допинг-тестом».

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 9, 22.10.2023, 19:00

Аталанта2Дженоа0

Алексей Миранчук получил от Джан Пьеро Гасперини целый тайм, и тренер должен быть доволен российским полузащитником. Да, он не заработал результативных баллов, но с ним на поле «Аталанта» склонила чашу весов в свою пользу, забив два мяча. В первой атаке Миранчук принял активное участие, а засчитали взятие ворот далеко не сразу. Арбитру пришлось самостоятельно отправиться к монитору, чтобы убедиться — поразивший цель Лукман рукой не играл. И уже никаких вопросов не было в компенсированное время, когда в быстрой контратаке оборону «Дженоа» раскатали Пашалич с Эдерсоном. Победив впервые за три тура, бергамаски поднялись на шестое место и всего на очко отстают от лигочемпионского квартета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Италия 2023/2024
Тур 9, 22.10.2023, 21:45

Милан0Ювентус1

Главный матч тура в серии А представляли через призму кадровых проблем обеих команд. Но оказалось, что у «Ювентуса» все не так плохо. Да, выбыл из строя Данилу, а Фаджоли, которому клуб сохранит зарплату и возможность тренироваться с командой, дисквалифицирован по итогам скандала со ставками. В то же время слухи о повреждении Рабьо оказались преувеличенными, а еще в заявку вернулись Кьеза и Влахович.

У «Милана» же все было весьма непросто. Дисквалифицированы Эрнандес и Меньян, а так как Спортиелло травмирован, место в воротах занял не выходивший в старте более двух лет ветеран Миранте. И 40-летнего кипера точно не упрекнешь в пропущенном голе, потому что вратаря в момент дальнего удара Локателли поставил в тупик рикошет от ноги Крунича. Так туринцы реализовали численное преимущество, полученное в концовке первого тайма, когда Тиав завалил на газон имевшего шанс выйти один на один Мойзе Кина.

Тот, кстати, обязан был открывать счет, однако, находясь перед воротами не смог переправить мяч в сетку. Пришлось ждать успеха Локателли, который в противостояниях «Милана» и «Ювентуса» забивал за обе команды. Еще интереснее то, что оба раза это случилось на «Сан-Сиро», и гол полузащитника — как и семь лет назад — оказался единственным в матче! Миланцы не только упустили шанс вернуть себе первое место, но и пропустили «Старую Синьору» на вторую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Англия: Эмери уже пятый

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 9, 22.10.2023, 18:30

Астон Вилла4Вест Хэм1

Казавшееся абсолютно непредсказуемым противостояние «Астон Виллы» и «Вест Хэма» завершилось избиением «молотобойцев», начало которому положил гол оформившего в итоге дубль Дугласа Луиза. Бразилец мог забить и раньше, однако Ареоля вытащил мяч из «девятки». Но это лишь отсрочило неизбежное, ведь Луиз забивает в каждом из шести последних матчей на «Вилла Парк». Это новый клубный рекорд, державшийся с серии Дуайта Йорка 1996 года.

А еще — это один из элементов прогресса бирмингемцев под началом Унаи Эмери. С тех пор, как испанец возглавил «Виллу» в ноябре прошлого года, его команда набрала в АПЛ 68 очков. Больше за этот период только у «Манчестер Сити» (81), «Арсенала» (74) и «Ливерпуля» (71). Кроме того, Эмери сейчас в десятке избранных тренеров, в среднем набиравших более двух очков за игру. Уже сам факт графика уровня Алекса Фергюсона, Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа впечатляет. Но в любом случае все определяет результат в таблице, а там «Вилла» пятая — в одном шаге от лигочемпионской четверки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

1 гол в первых таймах этого сезона пропустил «Лас-Пальмас». Кроме испанцев такими показателями в лигах топ-5 могут похвастаться «Интер», «ПСЖ» и «Ницца».

8 матчей без побед с учетом всех турниров (=3−5) — худшая серия в истории «Аякса» с 1954 года, когда футбол в Нидерландах стал профессиональным. Кошмарная серия опустившихся в зону вылета амстердамцев продолжилась решающим голом на 90-й минуте игры с «Утрехтом» (3:4). Это уже четвертый проигрыш «Аякса» в текущем голландском чемпионате, где за последние пятнадцать сезонов команда не уступала более пяти раз.

29 мячей в десяти первых турах пропустила «Альмерия». Это худший результат в ла лиге с 1962 года, когда 30 голов в свои ворота пропустил «Эльче».

Автор: Андрей Кузичев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь