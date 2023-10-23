Названы самые дорогие футболисты мира

На первом месте оказалось сразу два игрока — норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Оба футболиста оцениваются в 180 миллионов евро.

Далее расположился английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Его стоимость составляет 150 миллионов евро. Такой же показатель у его одноклубника, бразильского форварда Винисиуса Жуниора.