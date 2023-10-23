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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые дорогие футболисты мира

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов мира. Рейтинг приводится на сайте.

Манчестер Сити
ПСЖ
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Источник: Reuters

На первом месте оказалось сразу два игрока — норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Оба футболиста оцениваются в 180 миллионов евро.

Далее расположился английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Его стоимость составляет 150 миллионов евро. Такой же показатель у его одноклубника, бразильского форварда Винисиуса Жуниора.

Ранее Холанд был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. В прошедшем сезоне норвежец вместе с «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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