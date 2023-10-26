«Монпелье» лишили одного очка из-за брошенной во вратаря петарды, матч с «Клермоном» будет переигран

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=29d64dab2289a98b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239619&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча 8 октября была прервана в добавленное время после того, как фанаты «Монпелье» бросили на поле петарду, которая взорвался у ног вратаря «Клермона» Мори Диава, В итог сенегальцу потребовалась медицинская помощь.

В итоге матч, в котором «Монпелье» вел со счетом 4:2, не был доигран.

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции приняла решение, что игра будет переиграна на домашнем стадионе «Монпелье», но при пустых трибунах.