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26 октября, источник: Sport24

«Монпелье» лишили одного очка из-за брошенной во вратаря петарды, матч с «Клермоном» будет переигран

Матч 8-го тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» будет переигран.

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Встреча 8 октября была прервана в добавленное время после того, как фанаты «Монпелье» бросили на поле петарду, которая взорвался у ног вратаря «Клермона» Мори Диава, В итог сенегальцу потребовалась медицинская помощь.

В итоге матч, в котором «Монпелье» вел со счетом 4:2, не был доигран.

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции приняла решение, что игра будет переиграна на домашнем стадионе «Монпелье», но при пустых трибунах.

«Монпелье» также лишили одного очка в таблице чемпионата Франции, еще одно очко снято условно.

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