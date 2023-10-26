«Монпелье» лишили одного очка из-за брошенной во вратаря петарды, матч с «Клермоном» будет переигран
Матч 8-го тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» будет переигран.
Монпелье
Клермон ФутЧемпионат Франции: таблица и календарь
Матч 8-го тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» будет переигран.
Встреча 8 октября была прервана в добавленное время после того, как фанаты «Монпелье» бросили на поле петарду, которая взорвался у ног вратаря «Клермона» Мори Диава, В итог сенегальцу потребовалась медицинская помощь.
В итоге матч, в котором «Монпелье» вел со счетом 4:2, не был доигран.
Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции приняла решение, что игра будет переиграна на домашнем стадионе «Монпелье», но при пустых трибунах.
«Монпелье» также лишили одного очка в таблице чемпионата Франции, еще одно очко снято условно.