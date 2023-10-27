Би-би-си: «Майнц» расторг контракт с футболистом Эль-Гази из-за поддержки Палестины
17 октября клуб отстранил игрока от тренировок.
17 октября клуб отстранил игрока от тренировок.
ТАСС, 27 октября. Клуб высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу «Майнц» расторг контракт с нидерландским полузащитником Анваром Эль-Гази из-за поста игрока в соцсетях в поддержку Палестины. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
17 октября клуб отстранил игрока от тренировок. Эль-Гази опубликовал пост, в котором заявил, что Палестина «будет свободна от реки и до моря».
Эль-Гази 28 лет, он выступает за «Майнц» с сентября 2023 года. Ранее футболист играл за нидерландские «Аякс» и ПСВ, английские «Астон Виллу» и «Эвертон», французский «Лилль». За сборную Нидерландов Эль-Гази провел два матча.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.