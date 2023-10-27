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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В ФИФА рассказали о немедленной дисквалификации Сандро Тонали

ФИФА ратифицировала 10-месячную дисквалификацию итальянского полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

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Источник: Reuters

Решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, вчера, 26 октября, стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за нелегальные ставки на 10 месяцев.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» изучает возможность снижения зарплаты Тонали из-за дисквалификации.

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