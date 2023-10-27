В ФИФА рассказали о немедленной дисквалификации Сандро Тонали

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.