Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Майнц
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Футбол. Первая лига
28.10
Енисей
КАМАЗ
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
29.10
Белшина
Гомель
20
00:00
Энергетик-БГУ
Сморгонь
24
25.10
БАТЭ
Минск
12
22.10
Белшина
Шахтер С
14
22.10
Динамо Брс
Энергетик-БГУ
02
22.10
Сморгонь
Гомель
03
21.10
Динамо Мн
Минск
10
21.10
Ислочь
Нафтан
51
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:44 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Сморгони» прервали неудачную серию в матчах чемпионата Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» обыграли столичный «Энергетик-БГУ» в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Энергетик-БГУ
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

Сегодня на поле борисовского городского стадиона сморгонская дружина выиграла у минчан со счетом 4:2, прервав серию неудачных поединков. Предыдущую викторию подопечные Игоря Трухова одержали 25 июня, взяв верх над столичными динамовцами.

В субботу, 28 октября, в центральном поединке этого тура идущий вторым «Неман» сыграет в Гродно с футболистами «Ислочи» из Минского района, которые занимают четвертое место в турнирной таблице. Жодинские торпедовцы, которые находятся на третьей позиции в турнирной таблице, встретятся в Солигорске с местным «Шахтером». Новополоцкий «Нафтан» примет на своем поле еще одного претендента на место в призовой тройке — мозырскую «Славию».

Заключительные встречи пройдут 29 октября: «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель», «Минск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Лидер первенства — минское «Динамо» — пропускает 26-й тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 57 очков, «Неман» — 52, «Торпедо-БелАЗ» — 39, «Ислочь» — 37, «Гомель» — 36. Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Шахтер». Список лучших бомбардиров возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

Энергетик-БГУ
2:4
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь