Футболисты «Сморгони» прервали неудачную серию в матчах чемпионата Беларуси
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» обыграли столичный «Энергетик-БГУ» в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» обыграли столичный «Энергетик-БГУ» в первом матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле борисовского городского стадиона сморгонская дружина выиграла у минчан со счетом 4:2, прервав серию неудачных поединков. Предыдущую викторию подопечные Игоря Трухова одержали 25 июня, взяв верх над столичными динамовцами.
В субботу, 28 октября, в центральном поединке этого тура идущий вторым «Неман» сыграет в Гродно с футболистами «Ислочи» из Минского района, которые занимают четвертое место в турнирной таблице. Жодинские торпедовцы, которые находятся на третьей позиции в турнирной таблице, встретятся в Солигорске с местным «Шахтером». Новополоцкий «Нафтан» примет на своем поле еще одного претендента на место в призовой тройке — мозырскую «Славию».
Заключительные встречи пройдут 29 октября: «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель», «Минск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Лидер первенства — минское «Динамо» — пропускает 26-й тур.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 57 очков, «Неман» — 52, «Торпедо-БелАЗ» — 39, «Ислочь» — 37, «Гомель» — 36. Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Шахтер». Список лучших бомбардиров возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.