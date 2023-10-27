Футболисты «Сморгони» прервали неудачную серию в матчах чемпионата Беларуси

В субботу, 28 октября, в центральном поединке этого тура идущий вторым «Неман» сыграет в Гродно с футболистами «Ислочи» из Минского района, которые занимают четвертое место в турнирной таблице. Жодинские торпедовцы, которые находятся на третьей позиции в турнирной таблице, встретятся в Солигорске с местным «Шахтером». Новополоцкий «Нафтан» примет на своем поле еще одного претендента на место в призовой тройке — мозырскую «Славию».