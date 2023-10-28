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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жирона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги и возглавила турнирную таблицу

Закончился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Сельта».

Жирона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 90+1-й минуте встречи полузащитник «Жироны» Янхель Эррера получил мяч слева перед штрафной площадью и отличным ударом в дальний угол открыл счёт. От штанги отскочил мяч в сетку.

После 11 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 28 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Сельта» заработала шесть очков и располагается на 18-й строчке. На втором месте с 25 очками находится мадридский «Реал», который сегодня, 28 октября, сыграет с «Барселоной».

В минувшем розыгрыше Ла Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Сельта» обыграла «Жирону» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Жирона
1:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
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