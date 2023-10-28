«Челси» потерпел четвертое поражение в АПЛ, уступив «Брентфорду»

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Брентфорд» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт открыл защитник «Брентфорда» Итан Пиннок, который отличился на 58-й минуте. Ему ассистировал Брайан Мбемо. На 90+6-й минуте забитым мячом отметился Брайан Мбемо, когда игроки «Брентфорда» убежали в контратаку на пустые ворота.