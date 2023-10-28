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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Дармштадт» со счетом 8:0 в матче Бундеслиги

Сегодня, 28 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом 98».

Бавария
ДармштадтЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сегодня, 28 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом 98». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Бавария» разгромила «Дармштадт» со счётом 8:0.

Первый тайм матча прошёл без голов. В самом начале второго тайма, на 51-й минуте, Харри Кейн открыл счёт в матче. Вскоре, на 56-й минуте, Лерой Зане удвоил преимущество хозяев. Уже на 60-й минуте Джамал Мусиала довёл счёт матча до разгромного. На 64-й минуте Лерой Зане оформил дубль, забив четвёртый мяч «Баварии» в матче.

На 69-й минуте случился ещё один дубль — Харри Кейн забил свой второй гол в матче.

На 71-й минуте Томас Мюллер забил пятый гол хозяев во встрече. На 76-й минуте Джамал Мусиала также оформил свой второй гол во встрече. На 88-й минуте Харри Кейн забил третий гол, оформив хет-трик и окончательный разгром гостей со счётом 8:0.

После результата данного матча турнирную таблицу Бундеслиги после девяти сыгранных туров возглавляет «Бавария», которая набрала 23 очка. Вторую позицию занимает «Байер» с 22 очками. «Дармштадт 98» с семью очками идёт на 14-м месте.

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Бавария
8:0
Первый тайм: 0:0
Дармштадт
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