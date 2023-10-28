«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Нкетиа

Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Арсенал» разгромил соперника со счётом 5:0.

«Канониры» вышли вперёд на 28-й минуте благодаря голу нападающего Эдди Нкетиа. Форвард лондонцев отличился ещё дважды в начале второго тайма — на 51-й и 58-й минутах. В концовке игры «Арсенал» забил ещё два гола. Сперва на 88-й минуте хавбек Фабиу Виейра реализовал пенальти, а на 90+6-й минуте точку поставил защитник Такэхиро Томиясу.