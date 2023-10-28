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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Нкетиа

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед».

Арсенал
Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Арсенал» разгромил соперника со счётом 5:0.

«Канониры» вышли вперёд на 28-й минуте благодаря голу нападающего Эдди Нкетиа. Форвард лондонцев отличился ещё дважды в начале второго тайма — на 51-й и 58-й минутах. В концовке игры «Арсенал» забил ещё два гола. Сперва на 88-й минуте хавбек Фабиу Виейра реализовал пенальти, а на 90+6-й минуте точку поставил защитник Такэхиро Томиясу.

«Канониры» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Микеля Артеты набрала 24 очка за 10 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав всего лишь одно очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм Хотспур» (26).

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Арсенал
5:0
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
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