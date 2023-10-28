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19:30 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Реала» победили «Барселону» в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 28 октября. Футбольный клуб «Реал» со счетом 2:1 обыграл «Барселону» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.

Счет на 6-й минуте открыл полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган. Во втором тайме дубль оформил хавбек «Реала» Джуд Беллингем (68, 90+2).

В 2023 году команды провели пятый очный матч, в трех сильнее была «Барселона», две победы одержал «Реал». «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, до этого команда не проигрывала 13 матчей. «Реал» довел свою беспроигрышную серию до семи игр. До этого мадридский клуб проиграл лишь однажды — в игре национального первенства с «Атлетико» 24 сентября (1:3).

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 28 очков и опережая «Жирону» по дополнительным показателям. «Барселона» располагается на третьей позиции с 24 очками. В следующем туре «Реал» 5 ноября примет «Райо Вальекано», «Барселона» днем ранее сыграет на выезде против клуба «Реал Сосьедад».

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