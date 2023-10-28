Футболисты «Реала» победили «Барселону» в матче чемпионата Испании

В 2023 году команды провели пятый очный матч, в трех сильнее была «Барселона», две победы одержал «Реал». «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, до этого команда не проигрывала 13 матчей. «Реал» довел свою беспроигрышную серию до семи игр. До этого мадридский клуб проиграл лишь однажды — в игре национального первенства с «Атлетико» 24 сентября (1:3).