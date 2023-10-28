Беллингем забил 13 голов в 13 стартовых играх за мадридский «Реал»

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Таким образом, англичанин сумел забить 13 голов в 13 стартовых матчах за «сливочных».

Беллингем сравнял счёт на 68-й минуте матча с «Барселоной».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247146&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй мяч полузащитник забил уже в добавленное время, на 90+2-й минуте.

У 20-летнего англичанина 13 забитых мячей и три результативные передачи в 13 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 европейских лиг в нынешнем сезоне.