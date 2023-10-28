Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.10
Кадис
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
28.10
Ланс
Нант
40
Футбол. Зарубежный
28.10
Ювентус
Верона
10
Футбол. Зарубежный
28.10
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
28.10
Мальорка
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
28.10
РБ Лейпциг
Кельн
60
Футбол. Премьер-лига
28.10
Зенит
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
28.10
Лечче
Торино
01
Футбол. Зарубежный
28.10
Реймс
Лорьян
10
Футбол. Первая лига
28.10
Химки
Динамо Мх
10
Футбол. Зарубежный
28.10
Барселона
Реал
12
Футбол. Зарубежный
28.10
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
28.10
Борнмут
Бернли
21
Футбол. Первая лига
28.10
Нефтехимик
Тюмень
02
Футбол. Премьер-лига
28.10
Ростов
Локомотив
10
Футбол. Премьер-лига
28.10
Крылья Советов
Оренбург
11
Футбол. Зарубежный
28.10
Аугсбург
Вольфсбург
32
Футбол. Зарубежный
28.10
Боруссия М
Хайденхайм
21
Футбол. Зарубежный
28.10
Бавария
Дармштадт
80
Футбол. Зарубежный
28.10
Штутгарт
Хоффенхайм
23
Футбол. Зарубежный
28.10
Вердер
Унион Б
20
Футбол. Первая лига
28.10
Кубань
Черноморец
22
Футбол. Зарубежный
28.10
Сассуоло
Болонья
11
Футбол. Первая лига
28.10
Шинник
Торпедо
11
Футбол. Первая лига
28.10
Волгарь
Родина
04
Футбол. Зарубежный
28.10
Альмерия
Лас-Пальмас
12
Футбол. Зарубежный
28.10
Челси
Брентфорд
02
Футбол. Премьер-лига
28.10
Факел
Спартак
20
Футбол. Первая лига
28.10
Сокол
Акрон
01
Футбол. Первая лига
28.10
Енисей
КАМАЗ
20
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
28.10
Мальорка
Хетафе
00
28.10
Барселона
Реал
12
28.10
Альмерия
Лас-Пальмас
12
27.10
Жирона
Сельта
10
23.10
Валенсия
Кадис
20
22.10
Барселона
Атлетик
10
22.10
Вильярреал
Алавес
11
22.10
Жирона
Альмерия
52
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
28 октября, источник: Спорт-Экспресс

Шок для «Барселоны». Каталонцы выдали час образцовой игры, а потом их похоронил Беллингем

Невероятная развязка класико принесла успех Мадриду.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Класико — всегда события. Не только для Испании, но и для всего мира, поэтому Хави произнес очень правильные слова о том, что эти матчи должны вызывать взаимное восхищение. Правда, в этот раз на сцене стадиона «Монжуик» не могли появиться сразу несколько прим каталонской и мадридской трупп. Для чистоты эксперимента не хватало Куртуа, Эдера Милитао, Педри и Френки де Йонга.

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 11, 28.10.2023, 17:15

Барселона1Реал2

Да и только вернувшиеся в строй Левандовски с Кунде в нормальном состоянии обязательно начали бы субботнюю игру с первых минут. Сюрпризов же в составе в силу ограниченности выбора практически не было. Менди играл на левом фланге еще в прошлом туре, а к переводам Араухо на правый фланг — специально под Винисиуса Жуниора — все уже привыкли.

При таком внимании к флангам первая голевая атака зародилась в центре. Хотя не обошлось без везения, так как попытка Тчуамени перехватить пас в направлении Гюндогана превратилась в пас сопернику. Вдобавок ко всему еще и Алаба крайне неудачно исполнил подкат, и сине-гранатовые забили свой самый быстрый гол в домашнем класико с 1999 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Источник: Reuters

Сидевшие на трибуне Мик Джаггер и Ронни Вуд должны были оценить как включение Гюндогана, так и специальную форму «Барсы» по случаю первого за 17 лет альбома Rolling Stones. Ну, а «Барса» выглядела командой, которая готова выжимать максимум даже не из своих шансов — из ситуаций, когда на них даже намека не видно. Как в случае, когда Вальверде запрессинговали в районе углового флажка, и он выбрал решение, за которое устроят разнос в любой ДЮСШ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неужели, отдав пас в центр, уругваец понадеялся на гений Крооса? Но немца «съел» вездесущий Гави, и после удара Фермина Лопеса гостей спасла штанга. А потом — когда Жоау Феликс изящно пробросил мяч мимо Рюдигера — выход один на один сорвал сумасшедший рывок подстраховавшего партнера Карвахаля. И как раз капитан «Реала», неделю назад спасший сливочных в Севилье, стал автором самого опасного удара гостей в первые 45 минут.

Вот только бить Карвахалю пришлось почти с нулевого угла, что показывало — как тяжело все дается мадридской команде, которая впервые с апреля 2010-го до перерыва ни разу не попала в створ барселонских ворот. Гави и Фермин за явным преимуществом выигрывали у Беллингема и Крооса битву за центр поля. Гави отрабатывал с англичанином даже в собственной штрафной! Но не меньше впечатлял еще и мастерски поддерживавший атаки Фермин.

Источник: Reuters

Он уже сейчас — одно из самых ярких открытий сезона. Для широкой публики, но не для Хави, который дал 20-летнему футболисту шанс после года в аренде в клубе третьего дивизиона «Линарес». Фермин, кстати, был хорош и в предсезонном класико в американском Арлингтоне, отметившись тогда голом и результативной передачей.

Еще те июльские 3:0 в пользу «Барсы» запомнились тремя попаданиями Винисиуса в перекладину, после чего Анчелотти заявил: наличие моментов показательно, и мадридцы останутся верны призванной пережить потерю Бензема расстановке 4−4−2. Только в этот раз очень долго ничего не работало, а Винисиус — после скандала с оскорблениями со стороны одного из членов совета директоров «Барсы» — пребывал в тени.

Источник: Reuters
Читайте также
Беллингем забил 13 голов в 13 стартовых играх за мадридский «Реал»

Часто ли он оттуда выходил? В первом тайме — с улыбкой подискутировав с Хави по поводу возможного фола Гави и заставив Феррана Торреса заработать предупреждение. Все это — у скамеек запасных, а совсем не у чужих ворот, где от бразильца следовало ждать повышенной активности. Но большой игрок — это нечто особенное. В том числе умение показать себя в матчах, где соперник не дает поднять голову.

Не только Винисиусу — всем стоит поучиться этому у Беллингема. Ему только раз и всего на пару секунд дали немного свободного пространства перед штрафной, и этого оказалось достаточно для ответного гола. Бесспорно, это очевидная недоработка сине-гранатовых в опорной зоне, да и Тер Штеген не выручил, но как же круто это выглядело! Как встречный удар от вроде бы прижатого к канатам боксера. «Барса», у которой при 1:0 хватало моментов, включая попадание Иньиго Мартинеса в штангу, ненадолго поплыла.

Во время загрузки произошла ошибка.

А ведь выход Левандовски намекал — Хави собрался добивать соперника. Вместо этого сине-гранатовым потребовалось время, чтобы справиться с давлением воодушевленного успехом «Реала». Левандовски, Ямаль, Рафинья — прекрасные в обычное время — оказались бесполезны в данной конкретной игре. Там, где было нужно работать, бороться, терпеть.

В плане управления игрой Анчелотти оказался логичнее, а Камавинга и Модрич стали идеальными запасными деталями для удивительной по своей выживаемости мадридской машины. Она заводилась больше часа, и нельзя сказать, что набрала какую-то невероятную скорость. Но и той, что была, оказалось достаточно для победы. Не без везения в виде отскока он ноги пытавшегося обработать передачу Модрича. Только удача любит сильных и терпеливых. А оказаться в нужное время в нужном месте, как шокировавший «Барсу» Беллингем, — это искусство. Которым нужно восхищаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор: Андрей Кузичев

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:0
Реал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь