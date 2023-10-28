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21:37 (мск), источник: Sport24

Модрич провел свой 500-й матч за «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел свой 500-й матч в карьере за мадридский клуб.

Барселона
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Источник: Reuters

Юбилейным для хорватского хавбека стала игра Ла Лиги против «Барселоны».

Примечательно, что Модрич дебютировал за «Реал» в 2012 году также в игре против «Барселоны» в победном для своей команды Суперкубке Испании.

В 500 играх за «Реал» Модрич забил 37 голов и отдал 77 результативных передач.

Модрич стал 15-м игроком с 500+ играми за «Реал», рекордсменом по играм является Рауль с 741 матчем.

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