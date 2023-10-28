Модрич провел свой 500-й матч за «Реал»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел свой 500-й матч в карьере за мадридский клуб.
Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел свой 500-й матч в карьере за мадридский клуб.
Юбилейным для хорватского хавбека стала игра Ла Лиги против «Барселоны».
Примечательно, что Модрич дебютировал за «Реал» в 2012 году также в игре против «Барселоны» в победном для своей команды Суперкубке Испании.
В 500 играх за «Реал» Модрич забил 37 голов и отдал 77 результативных передач.
Модрич стал 15-м игроком с 500+ играми за «Реал», рекордсменом по играм является Рауль с 741 матчем.