Возглавить «Манчестер Юнайтед» Гвардиоле, возможно, помешал плохой английский

«Я ожидал, что мы сыграем гораздо лучше, но, стоит признать, что нас обыграла более классная команда. Пожалуй, лучшая из всех, с которыми нам приходилось играть».

Эти слова главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон произнес перед репортерами BBC после поражение в финале Лиги чемпионов сезона 2010/11 от испанской «Барселоны» (1:3).

Уэйн Руни на 34-й минуте игры подарил «Юнайтед» надежду, роскошным ударом ответив на гол Педро Родригеса, но Лионель Месси и Давид Вилья принесли трофей каталонскому клубу. На тот момент наставник «Барсы» Пеп Гвардиола на победной пресс-конференции выразил надежду, что «волшебная встреча с “МЮ” Фергюсона майским вечером на “Уэмбли” повторится хотя бы через сезон».

Футбол Англия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 18:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -

Прогноз Гвардиолы сбылся лишь в том плане, что ему действительно довелось еще раз противостоять «МЮ» на «Уэмбли». Последний раз это случилось в июне 2023 г., когда его «Манчестер Сити» выиграл в финале Кубка Англии (2:1). Сэр Алекс Фергюсон закончил тренировать «Юнайтед» в 2013 г., с тех пор команда до главного поединка Лиги чемпионов не добиралась ни разу.

В автобиографии Фергюсон вспоминал, что в последние годы карьеры в «Манчестер Юнайтед» задумывался о преемнике. В том числе он рассматривал кандидатуру Гвардиолы наряду с Дэвидом Мойесом, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Юргеном Клоппом и Луи ван Галом. В английских СМИ периодически писали, что в приоритете был именно Гвардиола, но прямого подтверждения этому нет.

После ухода из «Барселоны» в 2012 г. Гвардиола уехал в годичный творческий отпуск в Нью-Йорк, где кайфовал от жизни и встречался со знаменитостями. Например, тренер отужинал с актером и режиссером Вуди Алленом. Сначала собеседники обсуждали новый фильм Аллена «В Рим с любовью», а когда разговор зашел о спорте, Вуди признался, что ничего не понимает в футболе. Поэтому Пеп с удовольствием предложил обсудить баскетбольный «Нью-Йорк Никс».

В Нью-Йорк к Гвардиоле прилетел и Фергюсон, также пригласив его в ресторан. Что конкретно происходило на той встрече — доподлинно неизвестно до сих пор. По одной из версий, Фергюсон решил просто прощупать почву и понять, насколько каталонец заинтересован в работе в «МЮ». По другой — сделал конкретное предложение возглавить клуб после его ухода.

«Это не миф, мы действительно встречались, — рассказывал Гвардиола. — Он выбрал классное место и, конечно же, заплатил. Но я так и не понял, в чем заключалась его мысль. Мой английский тогда был еще недостаточно хорош, а Фергюсон говорил очень, очень быстро. Возможно, он действительно предложил мне тренировать “Юнайтед”, а я в ответ просто развел руками и что-то пролепетал».

Марти Перарнау, журналист и близкий друг Гвардиолы, в своей книге «Пеп. Конфиденциально» писал, что после периода в «Барселоне» Гвардиола допускал возможность поработать в «Юнайтед». «Ему нравилось, как устроен клуб, как там ведутся дела. Он отмечал их разумное стремление покупать только нужных в конкретный период футболистов и никогда не переплачивать за них».

В другой книге под авторством Перарнау — «Герр Пеп» — говорится, что каталонский специалист в 2011 г. присутствовал на матче с участием «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Команда встречалась в Лиге чемпионов с немецким «Шальке-04» и победила (4:1). Гвардиола был восхищен царившей на стадионе атмосферой. Он обратился к одному из своих помощников по «Барселоне» Манелю Эстиарте со следующими словами:

Мне очень нравится происходящее. В будущем вижу себя наставником «Манчестер Юнайтед».

«В январе 2013 г. Фергюсон встречался с фанатами “МЮ” в неформальной обстановке, я был на этой встрече, — отмечает в разговоре с “Ведомости. Спортом” болельщик “Юнайтед” с 30-летним стажем, лидер бирмингемского фан-клуба Кристиан Маккалистер. — Он несколько раз сказал, что восхищен Гвардиолой и был бы не против, если бы каталонец имел какое-то отношение к “Юнайтед”.

Маккалистер подчеркнул, что Фергюсон не превозносил Гвардиолу или прочил ему великое тренерское будущее.

«У меня возникло ощущение, что сэр Алекс выступал с проверочным стендапом, пытаясь понять, какой из его возможных сменщиков не вызывает у болельщиков раздражения. Глядя на то, как все здорово у Гвардиолы сложилось в “Сити”, становится немного грустно».

По словам давнего поклонника «Юнайтед», ходили слухи, что помимо встречи в Нью-Йорке Гвардиола и Фергюсон ни раз тепло общались в Англии, когда Пеп еще возглавлял «Барселону».

«Якобы Фергюсон приглашал Гвардиолу к себе домой, где они обсуждали мировой футбол и перспективных игроков. Ясно было одно: между ними была взаимная симпатия и, безусловно, уважение».

В мае 2013 г. было объявлено, что Фергюсона в «МЮ» сменит шотландец Дэвид Мойес, до этого 11 лет проработавший в «Эвертоне». Контракт с Мойесом подписали на шесть лет, но он не смог удержаться на тренерском мостике «Юнайтед» даже один полный сезон. Он был уволен в апреле 2014 г. На момент его ухода клуб занимал седьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), проиграв 11 матчей.

Пеп же в 2016 г. возглавил «Манчестер Сити». Перед стартом сезона Фергюсон заявил, что жизнь Гвардиолы в АПЛ будет нервной, непростой и ему будет крайне сложно добиться в АПЛ таких же результатов, как с «Барселоной» и «Баварией». И поначалу каталонец уверенно опровергал слова легендарного тренера «Манчестер Юнайтед», одержав на старте шесть побед подряд.

В эту серию уместилось и первое для Гвардиолы дерби с «Юнайтед», в котором «Сити» выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 2:1 в присутствии 75 000 болельщиков на трибунах. Но дальше дела пошли хуже: «Сити» проигрывал, терял очки в АПЛ и выбывал из Кубков. В итоге Гвардиола впервые за тренерскую карьеру не смог взять за сезон ни одного трофея, пообещав в будущем исправить ситуацию.

Что ему с блеском и удалось. Если опираться на цифры, успехи Пепа особенно ярко смотрятся как раз на фоне «Юнайтед». С тех пор, как он встал у руля «Сити», команда набрала на 142 очка больше «МЮ» (646 против 504), выиграла на 59 матчей больше (204 против 145) и забила больше мячей (678 против 452). И это, разумеется, статистика без учета завоеванных трофеев.

В июне 2023 г. «Сити» оформил «требл», победив в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Последним английским клубом, которому удавалось совершить подобное, был как раз «Манчестер Юнайтед». Перед финалом главного европейского клубного турнира («Сити» играл с итальянским «Интером») Фергюсон отправил Гвардиоле сообщение. После триумфа Пеп раскрыл журналистам его содержание.

«Он пожелал мне удачи. Я был счастлив увидеть его СМС на экране своего телефона утром перед матчем. И я очень рад, что живу в его время и еще могу даже соревноваться с ним. Осознание, что он рядом придает мне дополнительные силы и уверенность в себе. Здорово, что звезды предписали нам [Сити] побеждать, как это делала команда Фергюсона».

В октябре 2022 г. Гвардиолу спросили, считает ли он работу в «Манчестер Юнайтед» самой сложной в мире. На что тренер ответил, что не знает, поскольку многое зависит от текущей ситуации в команде.

«Представьте себе, что вы возглавили “Юнайтед”, который только что выиграл третью Лигу чемпионов и третью АПЛ подряд. Вам было бы сложнее. Сейчас же средние результаты команды низкие. Достаточно показать хороший результат — и это уже лучше, чем было».

Гвардиола подчеркнул, что в будущем себя на этой должности не видит.

«После работы с “Сити” я никогда не буду тренировать “Манчестер Юнайтед”. Я бы не стал и тренером “Реала” после “Барселоны”. Я бы улетел на Мальдивы, если мне не поступит никаких предложений. Возможно, не на Мальдивы, поскольку там нет полей для гольфа».

Следующий раунд противостояния Гвардиолы с «Юнайтед» — в воскресенье, 29 октября. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.