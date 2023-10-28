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28 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии по футболу.

Вулверхэмптон
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Марио Лемина (36-я минута) и Хван Хи Чхан (71). У гостей дублем отметился Каллум Уилсон (22, 45+4 — с пенальти).

«Ньюкасл», не проигрывающий в национальном первенстве на протяжении шести встреч, занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 17 очков. «Вулверхэмптон», который довел серию без поражений в АПЛ до пяти игр, с 12 очками идет 12-м. В следующем туре «Ньюкасл» 4 ноября примет «Арсенал», а «волки» в тот же день в гостях сыграют с «Шеффилд Юнайтед».

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Первый тайм: 1:2
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