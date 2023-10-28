«Ювентус» на 90+7-й минуте вырвал победу у «Вероны»

Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италии). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Ювентус» сумел дожать своего соперника на последней минуте — 1:0.

«Бьянконери» дважды удалось забить — оба раза это делал нападающей Мойзе Кин. Однако судьи не засчитали оба взятия ворот: в первой ситуации из-за офсайда, во второй — из-за фола. Однако на 90+7-й минуте туринцам удалось забить легитимный гол — отличился полузащитник Андреа Камбьязо. «Ювентус» нанёс 26 ударов по воротам «Вероны», в то время как хозяева били по владениям Войцеха Щенсного семь раз.