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28 октября, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» на 90+7-й минуте вырвал победу у «Вероны»

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Верона».

Ювентус
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италии). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Ювентус» сумел дожать своего соперника на последней минуте — 1:0.

«Бьянконери» дважды удалось забить — оба раза это делал нападающей Мойзе Кин. Однако судьи не засчитали оба взятия ворот: в первой ситуации из-за офсайда, во второй — из-за фола. Однако на 90+7-й минуте туринцам удалось забить легитимный гол — отличился полузащитник Андреа Камбьязо. «Ювентус» нанёс 26 ударов по воротам «Вероны», в то время как хозяева били по владениям Войцеха Щенсного семь раз.

Победа в матче 10-го тура позволила туринцам выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Массимилиано Аллегри набрала 23 очка. «Верона» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков.

Отметим, в прошлом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» дважды переиграл «Верону» с минимальным счётом — 1:0.

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