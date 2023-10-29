В Колумбии спасли похищенную мать футболиста «Ливерпуля» Диаса, поиски отца продолжаются

Как сообщается в материале The Wall Street Journal, ранее родители Диаса были похищены как минимум двумя мужчинами, ожидавшими их на заправочной станции. По заявлениям местной полиции отца Диаса увезли на мотоцикле.

Диасу 26 лет, он выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. В составе английского клуба он провел 58 матчей, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач, выиграл кубок и суперкубок страны, а также Кубок английской лиги. Ранее колумбиец играл за «Порту», с которым по два раза становился чемпионом Португалии и обладателем кубка страны, и один раз выиграл суперкубок. До переезда в Европу Диас играл за колумбийские клубы «Барранкилья» и «Хуниор Барранкилья».