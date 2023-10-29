Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
28.10
Кадис
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
28.10
Ланс
Нант
40
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.10
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
22
28.10
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
50
28.10
Борнмут
Бернли
21
28.10
Челси
Брентфорд
02
27.10
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
12
23.10
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
20
22.10
Астон Вилла
Вест Хэм
41
21.10
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:00 (мск), источник: ТАСС

В Колумбии спасли похищенную мать футболиста «Ливерпуля» Диаса, поиски отца продолжаются

Родители игрока были похищены злоумышленниками, поджидавшими их на заправочной станции.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 29 октября. Похищенную на севере Колумбии мать нападающего английского футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса удалось спасти, поиски отца спортсмена продолжаются. Об этом со ссылкой на офис генерального прокурора страны сообщает агентство Рейтер.

Как сообщается в материале The Wall Street Journal, ранее родители Диаса были похищены как минимум двумя мужчинами, ожидавшими их на заправочной станции. По заявлениям местной полиции отца Диаса увезли на мотоцикле.

Диасу 26 лет, он выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. В составе английского клуба он провел 58 матчей, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач, выиграл кубок и суперкубок страны, а также Кубок английской лиги. Ранее колумбиец играл за «Порту», с которым по два раза становился чемпионом Португалии и обладателем кубка страны, и один раз выиграл суперкубок. До переезда в Европу Диас играл за колумбийские клубы «Барранкилья» и «Хуниор Барранкилья».

За сборную Колумбии Диас провел 43 матча, забив 9 мячей и отдав 1 результативную передачу. В 2021 году он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь