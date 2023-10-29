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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти

«Актобе» в заключительном матче КПЛ-2023 сыграл вничью с «Жетысу», сообщают Vesti.kz.

Актобе
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

Матч в Актобе завершился со счетом 2:2. На шестой минуте Шина вывел «красно-белых» вперед. Это был единственный гол, забитый с игры в этой встрече.

На 32-й и 38-й минуте Анес Рушевич оформил дубль. В обоих случаях игрок «Жетысу» отличился с пенальти.

В начале второго тайма Максим Самородов, реализовав одиннадцатиметровый, установил окончательный счет — 2:2. «Актобе» набрал 50 очков и завершил КПЛ-2023 на третьем месте.

У «Жетысу» 29 очков и 11 место.

Актобе
2:2
Первый тайм: 0:0
Жетысу
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