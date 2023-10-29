«Актобе» не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти
«Актобе» в заключительном матче КПЛ-2023 сыграл вничью с «Жетысу», сообщают Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» в заключительном матче КПЛ-2023 сыграл вничью с «Жетысу», сообщают Vesti.kz.
Матч в Актобе завершился со счетом 2:2. На шестой минуте Шина вывел «красно-белых» вперед. Это был единственный гол, забитый с игры в этой встрече.
На 32-й и 38-й минуте Анес Рушевич оформил дубль. В обоих случаях игрок «Жетысу» отличился с пенальти.
В начале второго тайма Максим Самородов, реализовав одиннадцатиметровый, установил окончательный счет — 2:2. «Актобе» набрал 50 очков и завершил КПЛ-2023 на третьем месте.
У «Жетысу» 29 очков и 11 место.