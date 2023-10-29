Стал известен третий неудачник КПЛ
Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с «Мактааралом», сообщают Vesti.kz.
Мактаарал
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с «Мактааралом», сообщают Vesti.kz.
Матч завершился со счетом 1:1. Кокшетаусцам для сохранения прописки была необходима победа. Однако «синегорцы» уже на третьей минуте пропустили гол, автором которого стал Чарльстон.
На 92-й минуте Санат Жумаханов сравнял счет.
У «Окжетпеса» 27 очков и 12-е место, что не позволяет кокшетаусцам выступать в следующем сезоне в КПЛ. Двумя другими неудачниками КПЛ стали «Каспий» и «Аксу». «Мактаарал» набрал 29 очков и занял девятое место.