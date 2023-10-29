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17:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брестом»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Брест» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 3:2.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Дублем за парижан отметился Килиан Мбаппе. 24-летний француз забил на 28-й и 89-й минутах. Еще один гол «ПСЖ» на счету Уоррена Заир-Эмери, который открыл счет на 12-й минуте.

За «Брест» отличились Стив Мунье (43-я минута) и Жереми Ле Дуарон (52-я).

«ПСЖ» с 21 очком поднялся на второе место в лиге 1. «Брест» с 15 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата Франции.

Брест
2:3
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
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