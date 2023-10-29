При Гвардиоле затраты «Сити» и «Юнайтед» сопоставимы, но в результатах пропасть

Футбол Англия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 18:30 Манчестер Юнайтед 0 Манчестер Сити 1

В воскресенье, 29 октября, в Английской премьер-лиге (АПЛ) состоится манчестерское дерби. «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд», игра начнется в 18:30 по московскому времени. До того, как «Сити» купил шейх Мансур, «Юнайтед» был намного сильнее своих соседей, но в последние 15 лет ситуация стала меняться, а после появления в английском футболе Хосепа Гвардиолы в 2016 г. разрыв в уровне команд только растет.

Сколько тратил и зарабатывал «Сити» при Гвардиоле

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2016/17, сменив на посту главного тренера чилийца Мануэля Пеллегрини, который проработал с этой командой три года. Под руководством каталонца «Сити» завоевал уже 15 трофеев — пять чемпионских титулов, четыре Кубка лиги, по два Кубка Англии и Суперкубка Англии, Суперкубок УЕФА. Но крупнейшим достижением при Гвардиоле останется первая в истории клуба победа в Лиге чемпионов, добытая в 2023 г.

За семь сезонов под руководством Пепа «Сити» ни разу не выпадал из топ-3. Собственно, третье место команда заняла только в первом для тренера сезоне 2016/17. Еще один раз уступила в гонке за титул «Ливерпулю», а во всех остальных чемпионатах финишировала первой.

«Сити» упрекают в огромных тратах на новичков при Гвардиоле в сравнении даже с другими клубами АПЛ, где крутятся гигантские деньги. Пеп же отвечает на это примерно в таком стиле, в котором он прокомментировал переход в октябре полузащитника сборной Англии Деклана Райса в лондонский «Арсенал» за 100 млн фунтов плюс бонусы.

«Обычно, когда “Манчестер Сити” тратит такую сумму денег, то это безумие, а когда это делают другие, то их считают такими умными, — отметил он. — Так уж повелось, но я не отрицаю, что каждый может делать то, что он хочет, и никогда не осуждать другого».

По данным Transfermarkt, за семь с лишним лет и 15 трансферных окон «Сити» потратил на новичков в общей сумме 1,490 млрд евро. Наибольшие затраты приходятся на сезон 2017/18, когда за летнее и зимнее окна клуб оставил на рынке 317 млн евро. А вот сезон 2018/19 до сих пор остается самым экономным для «Сити»: тогда за два окна было потрачено «всего» 78,5 млн евро.

Самый дорогой трансфер при Гвардиоле — подписание летом 2021-го вингера «Астон Виллы» Джека Грилиша за 117,5 млн евро. Этот трансфер был самым дорогим и в истории АПЛ до того, как «Челси» купил в январе 2023-го у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса за 121 млн евро.

Грилиш при этом не стал незаменимой фигурой в команде Гвардиолы. На сегодняшний день у Джека 99 матчей за «Сити», в которых он забил только 11 голов и сделал 16 голевых передач. В АПЛ дорогой вингер попадал в стартовый состав 47 раз, а еще в 27 случаях либо выходил на замену, либо оставался на скамейке до финального свистка.

Но в финале Лиги чемпионов с «Интером» (1:0) Грилиш провел полный матч, а после завоевания трофея первым делом поблагодарил Гвардиолу:

«Вот то, ради чего работаешь всю свою жизнь. Как же я счастлив! Сам я был ужасен, но теперь мне все равно… Тренер в меня поверил. Он — гений».

Второй по стоимости трансфер при каталонце — приобретение летом 2023-го защитника немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, который обошелся «Сити» в 90 млн евро. Пока молодой хорват только адаптируется и ищет себя в команде Пепа. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах. Гвардиола использует своего почти что однофамильца, как правило, слева, хотя Йошко привычнее играть в центре обороны.

В топ-3 трансферов за время работы Гвардиолы входит также покупка у «Бенфики» осенью 2020-го центрального защитника Рубена Диаша за 71,6 млн евро. Португалец встал в оборону «Сити» как влитой. Три сезона в АПЛ он держал высокий уровень, в некоторых матчах был даже капитаном.

Не менее 70 млн евро стоил «Сити» в эпоху каталонца и трансфер опорного полузащитника «Атлетико» Родри, выступающего за команду с лета 2019-го. Именно испанец забил единственный гол в финале Лиги чемпионов с «Интером», красиво завершив выдающийся для себя сезон. Вероятно, трансфер Родри — самый успешный для Пепа в «Сити» наряду с подписанием Эрлинга Холанда в 2022 г. Норвежский бомбардир из-за прописанных в контракте с дортмундской «Боруссией» отступных стоил 60 млн евро.

Самые дорогие покупки «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле Игрок Откуда пришел Стоимость трансфера, млн евро Джек Грилиш «Астон Вилла» 117,5 Йошко Гвардиол «РБ Лейпциг» 90 Рубен Диаш «Бенфика» 71,6 Родри «Атлетико» 70 Рияд Марез «Лестер» 67,8 Жоау Канселу «Ювентус» 65 Эмерик Лапорт «Атлетик» 65 Матеус Нунес «Вулверхэмптон» 62 Эрлинг Холанд «Боруссия» Дортмунд 60 Жереми Доку «Ренн» 60

Впрочем, «Сити» не только много тратил при Гвардиоле, но и хорошо зарабатывал на продажах игроков. За семь лет за счет трансферов «на выход» английский клуб выручил, по данным Transfermarkt, 689,6 млн евро. Причем наиболее успешными с этой точки зрения получились последние два сезона.

За троих футболистов «Сити» получил более 50 млн евро. Вингер Рахим Стерлинг перешел в «Челси» за 56,2 млн евро, еще один вингер — Ферран Торрес — был продан в «Барселону» за 55 млн евро, а нападающий Габриэл Жезус отправился в «Арсенал» после того, как клубы договорился о сделке на 52,2 млн евро. Еще две достаточно крупные продажи «Сити» — трансферы Лероя Зане в «Баварию» за 49 млн евро и Коула Палмера в «Челси» за 47 млн евро.

«Я знаю, что образ клуба таков, что мы всегда покупаем, покупаем, покупаем. Но мы также и продаем. Мы продаем важных игроков за большие деньги. Все клубы знают, что сегодня продавать игроков непросто. Все клубы хотят это делать, но не все могут», — говорил Пеп журналистам, когда Жезус и Александр Зинченко поменяли «Сити» на «Арсенал».

Сколько тратил и зарабатывал «Юнайтед» при разных тренерах

За те же семь с небольшим лет «Манчестер Юнайтед» сменил уже нескольких тренеров. С командой, начиная с сезона 2016/17, успели поработать Жозе Моуринью (португалец пришел как раз летом 2016-го), Уле-Гуннар Сульшер, Ральф Рангник и Эрик тен Хаг. Кроме того, три матча в качестве исполняющего обязанности провел Майкл Кэррик.

Частая смена тренеров не дала нужного эффекта. Команда не завоевала ни одного чемпионского титула, а выиграла только два Кубка лиги с Моуринью и тен Хагом, а также Суперкубок Англии и Лигу Европы в первый сезон под руководством португальца. В АПЛ у «Юнайтед» было два вторых места и два третьих, а еще трижды команда финишировала шестой.

Когда Моуринью после полутора лет работы в «Юнайтед» журналисты спросили о тратах на новичков, Жозе сослался на конкурентов из «Сити»:

«Этого недостаточно. Мы второй год стараемся перестроить команду, которая не является одной из лучших мира. “Сити” покупает себе крайних защитников по цене форвардов. Большие клубы платят за трансферы суммы, которые не могут себе позволить другие клубы».

Но статистика показывает, что за те же семь лет и 15 трансферных окон «Юнайтед» потратил на новичков не намного меньше, чем «Сити» — 1,376 млрд евро. С такими вложениями команда вполне могла забрать у соседей хотя бы один чемпионский титул. Но самые дорогие покупки «Юнайтед» оказывались не настолько успешными.

Подписание Поля Погба из «Ювентуса» за 105 млн евро в августе 2016-го — крупнейший трансфер в истории «Юнайтед». На тот момент это был мировой рекорд. Французский полузащитник спустя четыре года возвращался в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру до отъезда в Италию. Поначалу Погба оправдывал ожидания: стал лучшим игроком Лиги Европы, был достаточно результативен, но потом конфликт с Моуринью, травмы и ухудшившееся отношение к делу привели к спаду в игре полузащитника. В итоге летом 2022-го Поль вернулся в «Ювентус» свободным агентом.

На втором месте по стоимости в рейтинге приобретений «Юнайтед» — трансфер Антони из «Аякса», за которого в августе 2022 г. заплатили 95 млн евро. Это была покупка под тен Хага, работавшего с вингером еще в Нидерландах. На сегодняшний день подписание бразильца не оправдало себя на сто процентов. В 52 матчах за «Юнайтед» Антони забил всего 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Именно в сезоне 2022/23 клуб потратил наибольшую сумму за последние семь лет: первые два трансферных окна при тен Хаге обошлись «Юнайтед» в 243 млн евро. Наименьшую сумму «МЮ» израсходовал в сезоне 2018/19 (при Моуринью и сменившим его в декабре 2018-го Сульшере), когда на новичков ушло 82 млн евро.

В топ-5 за эти годы входят также три покупки за 80+ млн евро. Защитник «Лестера» Харри Магуайр стоил 87 млн евро, вингер Джейдон Санчо — 85 млн евро, а нападающий Ромелу Лукаку — 84,7 млн евро. Каждый из этих трансферов в той или иной мере оказался неудачным.

Магуайр стал капитаном «Юнайтед», но постоянно находился под огнем критики из-за результативных ошибок. В начале сезона 2023/24 Харри не проходил в основу, но в октябре все же вернулся в стартовый состав команды в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Конечно, в последний год или около того было много негатива, но и на протяжении всего этого периода у меня была потрясающая поддержка. А негативная критика звучит громче всего, люди на нее кликают. Но я вижу и огромную поддержку, и я благодарю людей за это», — писал Магуайр в соцсетях.

У Санчо в 82 матчах за «Юнайтед» только 12 голов и 6 голевых передач. А в нынешнем сезоне он три раза вышел на замену на старте сезона АПЛ и с тех пор не попадал в заявку. Причина — конфликт с тен Хагом. Тренер заявил, что Джейдон недостаточно хорош на тренировках, а Санчо отреагировал на это высказывание в своих соцсетях, назвав слова голландца ложью. Позже вингер удалил свой пост, но отказался извиняться перед тен Хагом. Джейдона отстранили от работы с командой, в зимнее окно возможен его трансфер за 50−55 млн фунтов.

Лукаку отыграл за «Юнайтед» лишь два сезона, после чего ушел в «Интер». Ромелу забил 42 мяча в 96 матчах. От форварда ждали большего.

Самые дорогие покупки «Манчестер Юнайтед» с сезона-2016/2017 Игрок Откуда пришёл Стоимость трансфера, млн евро Поль Погба «Ювентус» 105 Антони «Аякс» 95 Гарри Магуайр «Лестер» 87 Джейдон Санчо «Боруссия» Дортмунд 85 Ромелу Лукаку «Эвертон» 84,7 Расмус Хойлунд «Аталанта» 75 Каземиро «Реал» 70,6 Бруну Фернандеш «Спортинг» 65 Мэйсон Маунт «Челси» 64,2 Фред «Шахтер» 59

«Юнайтед» на трансферах «на выход» с сезона 2016/17 заработал намного меньше, чем «Сити» — 333 млн евро.

Самой дорогой продажей стал переход Лукаку в «Интер» за 74 млн евро. Остальные сделки были значительно менее выгодными для клуба. На втором месте продажа Генриха Мхитаряна в «Арсенал» за 34 млн евро, на третьем — Даниэля Джеймса в «Лидс» за 29,1 млн евро.