«Аякс» проиграл ПСВ и опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличился полузащитник «Аякса» Бранко ван ден Бомен. Хозяева смогли сравнять счёт на 20-й минуте. Гол на счету форварда Ирвина Лосано. Однако до перерыва «Аякс» снова вышел вперёд благодаря голу Брайана Бробби. Во втором тайме, на 49-й минуте капитан ПСВ Люк де Йонг восстановил ничейный счёт на табло. Ещё спустя четыре минуты полузащитник Исмаэль Сайбари вывел команду из Эйндховена вперёд. На 60-й минуте Лосано оформил дубль, а на 72-й минуте оформил хет-трик, сделав счёт 5:2.