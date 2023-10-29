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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» проиграл ПСВ и опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура нидерландской Эредивизии между ПСВ и «Аяксом».

Аякс
ПСВ
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Источник: AFP 2023

Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:2.

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличился полузащитник «Аякса» Бранко ван ден Бомен. Хозяева смогли сравнять счёт на 20-й минуте. Гол на счету форварда Ирвина Лосано. Однако до перерыва «Аякс» снова вышел вперёд благодаря голу Брайана Бробби. Во втором тайме, на 49-й минуте капитан ПСВ Люк де Йонг восстановил ничейный счёт на табло. Ещё спустя четыре минуты полузащитник Исмаэль Сайбари вывел команду из Эйндховена вперёд. На 60-й минуте Лосано оформил дубль, а на 72-й минуте оформил хет-трик, сделав счёт 5:2.

После этой победы в активе ПСВ стало 30 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. «Аякс» с пятью очками идёт на последнем месте в чемпионате.

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