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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:51 (мск), источник: Vesti.kz

Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу

Состоялся заключительный, 26-й тур КПЛ-2023, сообщают Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

Чемпионом по итогам сезона впервые в своей истории стал «Ордабасы». Шымкенсткий клуб набрал 58 очков. В последнем туре «Ордабасы» сенсационно проиграл на выезде вылетевшему из КПЛ актаускому «Каспию» — 0:1.

Второе место заняла «Астана», набравшая 53 очка. В заключительном туре столичный клуб сыграл в гостях вничью с «Шахтером» — 1:1.

50 очков набрал «Актобе», который в 26-м туре сыграл вничью с «Жетысу» — 2:2.

Все три клуба в следующем сезоне представят Казахстан в еврокубках. Четвертый участник еврокубков станет известен после финала Кубка Казахстана, в котором «Ордабасы» сыграет с «Тоболом», занявшим восьмое место. В случае успеха, костанайцы представят страну на международной арене.

Если, победу в Кубке страны одержит «Ордабасы», то в еврокубках выступит «Кайрат», занявший четвертое место.

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