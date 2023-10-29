Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу

Источник: ФК "Ордабасы"

Чемпионом по итогам сезона впервые в своей истории стал «Ордабасы». Шымкенсткий клуб набрал 58 очков. В последнем туре «Ордабасы» сенсационно проиграл на выезде вылетевшему из КПЛ актаускому «Каспию» — 0:1.

Второе место заняла «Астана», набравшая 53 очка. В заключительном туре столичный клуб сыграл в гостях вничью с «Шахтером» — 1:1.

50 очков набрал «Актобе», который в 26-м туре сыграл вничью с «Жетысу» — 2:2.

Все три клуба в следующем сезоне представят Казахстан в еврокубках. Четвертый участник еврокубков станет известен после финала Кубка Казахстана, в котором «Ордабасы» сыграет с «Тоболом», занявшим восьмое место. В случае успеха, костанайцы представят страну на международной арене.