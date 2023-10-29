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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин не спас «Монако» от поражения в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Футболисты «Монако» проиграли «Лиллю» в матче десятого тура чемпионата Франции.

Монако
ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в городе Вильнёв-д’Аск завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Иван Кавалейру (32-я минута) и Бафоде Диаките (42).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе, провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

«Лилль» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Монако» (20 очков) идет третьим.

Лилль
2:0
Первый тайм: 2:0
Монако
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