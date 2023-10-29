Головин не спас «Монако» от поражения в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Футболисты «Монако» проиграли «Лиллю» в матче десятого тура чемпионата Франции.
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Футболисты «Монако» проиграли «Лиллю» в матче десятого тура чемпионата Франции.
Встреча в городе Вильнёв-д’Аск завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Иван Кавалейру (32-я минута) и Бафоде Диаките (42).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе, провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.
«Лилль» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Монако» (20 очков) идет третьим.