Головин не спас «Монако» от поражения в матче чемпионата Франции

Встреча в городе Вильнёв-д’Аск завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голами отметились Иван Кавалейру (32-я минута) и Бафоде Диаките (42).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе, провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.