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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в дерби Манчестера

Сегодня, 29 октября, в матче десятого тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

В середине первого тайма, на 26-й минуте в ворота «Манчестер Юнайтед» был назначен пенальти — Эрлинг Холанд успешно реализовал 11-метровый удар, выведя гостей вперёд. В начале второго тайма, на 49-й минуте Холанд забил свой второй гол во встрече, удвоив преимущество «Манчестер Сити». Под конец матча, на 80-й минуте Филип Фоден с передачи Холанда забил третий гол «горожан», установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Манчестер Сити» в дерби Манчестера.

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 15 очков в десяти играх чемпионата и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» за аналогичное количество матчей заработал 24 очка и занимает третье место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Тоттенхэм», в активе которого 26 очков после десяти игр.

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
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