Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед» в дерби Манчестера

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

В середине первого тайма, на 26-й минуте в ворота «Манчестер Юнайтед» был назначен пенальти — Эрлинг Холанд успешно реализовал 11-метровый удар, выведя гостей вперёд. В начале второго тайма, на 49-й минуте Холанд забил свой второй гол во встрече, удвоив преимущество «Манчестер Сити». Под конец матча, на 80-й минуте Филип Фоден с передачи Холанда забил третий гол «горожан», установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Манчестер Сити» в дерби Манчестера.