БАТЭ победил футболистов «Слуцка», уступая по ходу игры два мяча

К середине первой половины встречи на поле «Борисов-Арены» гости выигрывали 2:0 после точных ударов Ильи Дубенца и Дмитрия Плетнева. Однако это не смутило хозяев, и к перерыву Дмитрий Антилевский дважды поразил ворота Артура Малиевского — 2:2. Вскоре после возобновления игры Дмитрий Гирс вновь вывел «Слуцк» вперед, но удержать победный результат гостям не удалось. На исходе часа игрового времени Денис Лаптев восстановил паритет, а на 71-й минуте Дмитрий Антилевский оформил хет-трик, принеся победу БАТЭ — 4:3.