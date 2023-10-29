БАТЭ победил футболистов «Слуцка», уступая по ходу игры два мяча
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ добыли сверхволевую викторию над «Слуцком», уступая по ходу встречи два мяча, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ добыли сверхволевую викторию над «Слуцком», уступая по ходу встречи два мяча, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К середине первой половины встречи на поле «Борисов-Арены» гости выигрывали 2:0 после точных ударов Ильи Дубенца и Дмитрия Плетнева. Однако это не смутило хозяев, и к перерыву Дмитрий Антилевский дважды поразил ворота Артура Малиевского — 2:2. Вскоре после возобновления игры Дмитрий Гирс вновь вывел «Слуцк» вперед, но удержать победный результат гостям не удалось. На исходе часа игрового времени Денис Лаптев восстановил паритет, а на 71-й минуте Дмитрий Антилевский оформил хет-трик, принеся победу БАТЭ — 4:3.
Результаты остальных матчей: «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель» — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 0:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь) — 2:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Сморгонь» — 2:4. Минское «Динамо» пропускало этот тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 57 очков (23 матча), «Неман» — 53 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 42 (24), «Гомель» — 39 (24).
Список лучших бомбардиров возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), в активе которых по 13 забитых мячей.
Матчи 27-го тура пройдут