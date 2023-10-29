«Интер» обыграл «Рому» и вернулся на первое место в Серии А

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился французский форвард «Интера» Маркус Тюрам. Для нападающего этот гол стал четвёртым за итальянский клуб. В активе 26-летнего футболиста пять результативных передач за клуб из Милана.