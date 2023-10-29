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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Рому» и вернулся на первое место в Серии А

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Рома».

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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился французский форвард «Интера» Маркус Тюрам. Для нападающего этот гол стал четвёртым за итальянский клуб. В активе 26-летнего футболиста пять результативных передач за клуб из Милана.

После этой победы «Интер» набрал 25 очков и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. «Рома» с 14 очками идёт на восьмом месте.

Интер
1:0
Первый тайм: 0:0
Рома
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