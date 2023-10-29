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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Марселя» закидали автобус «Лиона» камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд в рамках Лиги 1, а тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. Об этом сообщает Le Parisien.

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Источник: GET FRENCH FOOTBALL NEWS

По информации источника, автобус «Лиона» был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

ТРЕНЕР «ЛИОНА» ГРОССО В КРОВИ ИЗ-ЗА ПОЛУЧЕННОГО РАССЕЧЕНИЯ | Источник: GET FRENCH FOOTBALL NEWS

Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Некоторые игроки также, похоже, пострадали от проблемы с выходом из автобуса. В данный момент неизвестно, состоится ли матч, начало которого запланировано на 22:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

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