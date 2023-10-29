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29 октября, источник: Чемпионат.com

Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за нападения фанатов хозяев на автобус гостей

Лига 1 приняла решение отменить матч «Марсель» — «Лион» перед стартовым свистком из-за нападения фанатов хозяев на командный автобус гостей.

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Матч должен был начаться в 22:45 по московскому времени. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее. Арбитр матча Франсуа Летексье объяснил решение об отмене матча.

«Состоялась кризисная встреча, которая позволила нам узнать мнение заинтересованных сторон после выводов о травмах сотрудников “Лиона”. “Лион” не хотел, чтобы матч состоялся. Что касается решения “Лиона” и протокола, который Лига 1 установила в этом вопросе, то было принято решение не начинать матч. Он не состоится, решение уже принято. Следующими шагами будут подача отчетов в компетентные органы», — приводит слова Летексье RMC Sport.

Напомним, болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд, а тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. Автобус был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.

Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса. Некоторые игроки также, похоже, пострадали от проблемы с выходом из автобуса. Стоит отметить, что похожий инцидент уже происходил в 2019 году — тогда фанаты «Марселя» также атаковали автобус «Лиона».

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