Лига 1 отменила матч «Марсель» — «Лион» из-за нападения фанатов хозяев на автобус гостей

Матч должен был начаться в 22:45 по московскому времени. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее. Арбитр матча Франсуа Летексье объяснил решение об отмене матча.

«Состоялась кризисная встреча, которая позволила нам узнать мнение заинтересованных сторон после выводов о травмах сотрудников “Лиона”. “Лион” не хотел, чтобы матч состоялся. Что касается решения “Лиона” и протокола, который Лига 1 установила в этом вопросе, то было принято решение не начинать матч. Он не состоится, решение уже принято. Следующими шагами будут подача отчетов в компетентные органы», — приводит слова Летексье RMC Sport.

Напомним, болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд, а тренер «Лиона» Фабио Гроссо был ранен осколками стекла. Автобус был забросан камнями по пути на стадион «Велодром». У транспортного средства разбито окно. Осколки стекла попали в лицо главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо. У итальянца случилось кровотечение, он прибыл на стадион в крови. Гроссо потребовалась помощь врачей. Ему сделали перевязку.