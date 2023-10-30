Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетико
Алавес
21
Футбол. Зарубежный
29.10
Наполи
Милан
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетик
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Интер
Рома
10
Футбол. Премьер-лига
29.10
ЦСКА
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
29.10
Байер
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
29.10
Ренн
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
29.10
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
29.10
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
33
Футбол. Зарубежный
29.10
Астон Вилла
Лутон Таун
31
Футбол. Зарубежный
29.10
Брайтон
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
29.10
Ливерпуль
Ноттингем Форест
30
Футбол. Зарубежный
29.10
Лилль
Монако
20
Футбол. Зарубежный
29.10
Метц
Гавр
00
Футбол. Зарубежный
29.10
Монпелье
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
29.10
Монца
Удинезе
11
Футбол. Премьер-лига
29.10
Динамо
Урал
21
Футбол. Зарубежный
29.10
Вест Хэм
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
29.10
Бетис
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
29.10
Брест
ПСЖ
23
Футбол. Зарубежный
29.10
Кальяри
Фрозиноне
43
Футбол. Премьер-лига
29.10
Пари Нижний Новгород
Сочи
10
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
29.10
Ренн
Страсбур
11
29.10
Лилль
Монако
20
29.10
Метц
Гавр
00
29.10
Монпелье
Тулуза
30
29.10
Брест
ПСЖ
23
28.10
Ланс
Нант
40
28.10
Реймс
Лорьян
10
27.10
Клермон Фут
Ницца
01
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер в крови, Ловрен в шоке. Жесть в Марселе — фанаты атаковали автобус «Лиона», игра отменена

В чемпионате Франции скандал.

Марсель
ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Главный матч 10-го тура лиги 1 — «Марсель» против «Лиона» — сорван самым диким образом. В результате нападения марсельских фанатов пострадали футболисты и главный тренер гостей — получился огромный скандал.

Что произошло?

Матч «Марселя» и «Лиона», так называемое «дерби Олимпиков», ожидали как главное футбольное событие выходных во Франции. Однако ему не суждено было состояться — за два часа до встречи все ведущие французские СМИ сообщили о том, что автобус «Лиона» неизвестные (вероятнее всего, фанаты хозяев) закидали камнями и файерами, и теперь игра под угрозой срыва.

Масштаб бедствия стал ясен, когда появились первые фотографии — автобус был капитально разбит. Отсутствовали почти все боковые стекла, и, само собой, это не прошло бесследно для находившихся внутри. Больше всех досталось главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо — он получил рассечение над левым глазом и, как выяснилось позже, сотрясение мозга — на стадион «Велодром» он прибыл окровавленным, а фотография, где ему обрабатывают рану, разлетелась по Интернету.

Травмы Фабио Гроссо | Источник: GET FRENCH FOOTBALL NEWS

Далее, по сообщениям французской прессы, происходило следующее — в течение часа тренеру оказывали медицинскую помощь, и в это же время «кризисный совет» клуба решал, что делать дальше. Футболисты «Лиона» были решительно настроены сыграть, тогда как Гроссо оказался не в состоянии руководить командой — у него постоянно кружилась голова и начались проблемы со зрением. В итоге футболисты гостей на разминку не вышли.

Как отменили матч и кого наказали?

Официально объявили о том, что игра не состоится, и 65 тысяч человек должны разойтись по домам, в 22:48 по московскому времени (то есть с опозданием на три минуты от старта матча — оперативно). Судья Франсуа Летескье объявил, что это общее решение, а остальное узнать можно будет в отчетах — фанатам ничего не оставалось, кроме как разбредаться по домам.

Представители тоже отреагировали сразу. Вот что сказал владелец «Лиона» Джон Текстор: «Наша команда хотела играть, мы сказали, что мы готовы. Я очень зол. Наш тренер требовал от команды быть готовой. Наши болельщики хотели увидеть этот матч. Нет ничего хуже того, что там произошло».

А вот — слова президента «Марселя»: «Это совершенно неприемлемо. Я думаю о Фабио Гроссо, то, что с ним произошло, неприемлемо. Это просто несознательные люди. Испортить праздник на стадионе, где собралось 65 тысяч человек… Даже если это происходит за пределами стадиона… Я зол, я потрясен. Тому, что произошло, нет места ни в футболе, ни в обществе. Вы приходите играть в футбол, а в итоге получаете такую ситуацию за пределами стадиона, это совершенно неприемлемо».

Присоединился даже министр спорта: «Это совершенно ужасно. Это отвратительно, эти акты ненависти, глупости, отрицание ценностей футбола и спорта, это просто умопомрачительно. Виновные должны быть быстро найдены и понести суровое наказание».

Полиция сработала быстро, правда отчиталась об этом кратко — там сообщили, что задержали семерых участников беспорядков, в том числе двоих — за кидание камней. Были ли это те самые хулиганы, или уже новые — пока неизвестно. Однако точно известно, что кроме командного автобуса нападению подверглись также три автобуса с фанатами гостей.

Деян Ловрен, защитник «Лиона», находившийся в автобусе, высказался в соцсетях: «То, что произошло сегодня вечером, для нашего тренера и для нас было выше всякой меры. Я уважаю настоящих болельщиков во всем мире, но это не они».

Болельщики «Марселя» — психи

Пожалуй, в Европе нет более сумасшедших фанатов, чем поклонники «Марселя». Они бесконечно влипают в скандалы — например, в феврале 2021 года 300 человек ворвались на клубную базу и все там разгромили; а уж выбежать на поле, закидать условного Неймара бутылками или устроить массовую драку на стадионе — это обычное дело.

Буквально в сентябре фанаты «Марселя» тоже были в новостях — они так сильно запугали клубное руководство, что оно хором (включая президента) сложило с себя полномочия. Местные фанаты в принципе считаются неуправляемыми (их предводитель гордился тем, что в свое время до дрожи запугал тогдашнего главного тренера Дидье Дешама), и это — настоящая беда клуба.

Когда и где матч будет переигран, а также какие санкции ожидают хозяев поля, пока не сообщалось.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь