«Ливерпуль» победил для Диаса, у которого похитили родителей. Роскошный матч «Наполи» и «Милана», Мбаппе взбесил трибуны

Англия: суперсерия «Астон Виллы».

Футбол Англия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 17:00 Ливерпуль 3 Ноттингем Форест 0

«Ливерпуль» в этом туре остался без колумбийца Луиса Диаса, которому после похищения родителей было не до футбола. К началу игры на «Энфилде» маму игрока уже освободили, а за любую полезную информацию об отце полиция обещала 200 миллионов песо. Так что победа, позволившая сохранить как место в первой четверке, так и отрыв от выигравшей в параллельном матче «Астон Виллы», получилась с налетом горечи.

О трагедии в семье Диаса напомнило даже первое взятие ворот, после которого Диогу Жота продемонстрировал футболку одноклубника. Между тем форвард стал лишь вторым португальцем, преодолевшим в АПЛ отметку в 50 забитых мячей. Естественно, после Криштиану Роналду. Стоит отметить и очередной успех Салаха, который не покидает домашний стадион без набранных очков на протяжении четырнадцати матчей. В них египтянин 15 раз послал мяч в сетку и трижды ассистировал партнерам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239639&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 17:00 Астон Вилла 3 Лутон Таун 1

Команда Унаи Эмери продолжает показывать мощный футбол и претендовать на место в лигочемионском квартете. Причем под началом испанского специалиста хороши как новички, вроде в очередной раз отличившегося Диаби, так и старожилы. Точнее, последние становятся только лучше. Идеальный пример — полузащитник сборной Шотландии Макгинн, уже сейчас забивший больше мячей (2), чем за весь прошлый сезон. А ведь голы — отнюдь не его основная специализация. Ну и, конечно, поражает эффективность команды Эмери на «Вилла Парк», где одержано двенадцать побед подряд.

Испания: «Атлетико» обошел «Барселону»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 11, 29.10.2023, 23:00 Атлетико 2 Алавес 1

Победа «Реала» в класико открыла окно возможностей для другого мадридского клуба, и «Атлетико» своим шансом воспользовался, сместив «Барсу» с третьего места. Сомнений в этом изначально не было в силу как разницы в классе, так и взаимоотношений с «Алавесом», который проиграл на «Метрополитано» пять раз подряд. Ну, а в полной мере разницу в классе продемонстрировали голы «матрасников».

Поскитавшийся по арендам Родриго Рикельме после возвращения из «Жироны» получает все больше шансов в родном клубе и пользуется ими. На этот раз 23-летний полузащитник резко убрал мяч под себя и удивил вратаря выстрелом в ближний угол. А как же круто смотрелся номер с завершающим ударом Мораты в «девятку»! Так красиво серия домашних побед команды Диего Симеоне в ла лиге достигла четырнадцати матчей, что является повторением установленного еще на «Висенте Кальдерон» клубного рекорда.

Италия: «Интер» вернул лидерство

Футбол Италия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 20:00 Интер 1 Рома 0

Поклонники «Интера» обожают Жозе Моуринью, и когда тот впервые приехал в Милан с «Ромой», португальцу устроили королевский прием. Единственное — шансов у «волков» тогда не было. Однако год назад римляне в гостях у «Интера» добились волевой победы (1:2). В этот же раз особых шансов у гостей не было, о чем красноречиво говорит соотношение ударов в первом тайме (12:0), а в центре внимания был не дисквалифицированный Моуринью, а освистываемый трибунами Лукаку.

Но гости могли выстоять. С помощью удачи, воплощением которой стали попадания Хакана Чалханоглу и Карлоса Аугусто в каркас ворот. Благодаря великолепному Рую Патрисиу, который ногой отбил удар в упор от Тюрама. Да и свой шанс «Рома» почти поймала, однако блестяще сыграл Зоммер. А уже в концовке «Интер» вернули на первое место вырезавший передачи с фланга Димарко и расстрелявший ворота Тюрам. Французский новичок идеально вписался в состав черно-синей команды, за десять первых матчей забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hrtzXlHJ_Nw?si=05VLmGCgpf66C6Bj" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 22:45 Наполи 2 Милан 2

Если в Милане был театр одной команды, то в Неаполе крутой футбол выдали оба участника, сполна оправдавшие статус главного матча тура. В его первом тайме «Милан» был на порядок эффективнее. Две подачи справа — от Пулишича и Калабрии — два идеальных удара головой в исполнении Жиру. В дни визитов на стадион имени Диего Марадоны француза посещает вдохновение, ведь здесь он забил уже четыре мяча.

На этом фоне поразительно смотрелся промах Политано мимо пустого угла. Но, видимо, так забивать ему скучно. То ли дело после вброса аута перебросить мяч через одного защитника, уйти от другого и с острого угла вогнать мяч под перекладину! Это соло вдохновило как всю команду, так и сравнявшего счет Распадори. Форвард стал автором первого результативного штрафного в этом чемпионате Италии, а в компенсированное время — уже после удаления Натана — Меньян отменил победу «Наполи», остановив удар Кварацхелии ногой. И, наверное, это справедливо, а такие ничьи двух последних чемпионов — победа футбола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ULenCt6FXhk?si=fz-KzuCXaH65IWBF" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: характер «Боруссии» и мощь «Байера»

Футбол Германия 2023/2024 Тур 9, 29.10.2023, 17:30 Айнтрахт Ф 3 Боруссия Д 3

«Боруссия» за неделю до немецкой классики провела неоднозначный матч. С одной стороны, дортмундцы пропустили во Франкфурте три мяча и упустили возможность сравняться с «Баварией» по очкам, параллельно отодвинув на четвертое место «Штутгарт». С другой — «шмели» сначала ликвидировали отставание в два мяча, а в концовке отыгрались еще раз и ушли от поражения.

В целом же можно сказать, что «Боруссия» и сама массу моментов упустила, и сопернику слишком много позволила. Если бы не штанга, египтянин Мармуш записал бы на свой счет хет-трик. И все же характер все перевешивает, ведь в этом сезоне команда Эдина Терзича четыре раза не проигрывала в матчах, где пришлось отыгрываться. Ну и все снова увидели, как важен для «Боруссии» Брандт. Хавбек, который в концовке вылетел на прострел Адейеми, зарабатывал результативные баллы в восьми последних матчах чемпионата (по 4 гола и передачи).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LKEfYjEarwo?si=kk0DuLhWZ95Rn7yR" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 9, 29.10.2023, 19:30 Байер 2 Фрайбург 1

Главный итог воскресенья — сохранение лидерства «Байера», который выиграл все пять домашних матчей текущего сезона. Залогом этого стало очередное шоу главного немецкого таланта Вирца, который в середине недели в Лиге Европы забил гол и трижды ассистировал партнерам в игре с «Карабахом» (5:1), а в воскресенье оказался причастен к обоим взятиям ворот «Фрайбурга».

Прежде чем открыть счет ударом с острого угла, Вирц несколько раз одурачил своего опекуна, уложив его на газон. Во втором случае — вроде бы потеряв мяч — десятый номер леверкузенцев вступил в отбор и дал шанс забившему с дальней дистанции Хофманну. А удар в виде отскока от штанги в спину вратарю — это награда за характер. Итогом данного пиршества стали два новых клубных рекорда. Во-первых, под началом Хаби Алонсо «Байер» выдал рекордную серию из девяти побед. Во-вторых, «аспириновые» прежде не забивали к девятому туру 27 мячей.

Франция: триллер в Бресте

Футбол Франция 2023/2024 Тур 10, 29.10.2023, 15:00 Брест 2 ПСЖ 3

В этом матче все могло пойти по неожиданному сценарию еще в дебюте. На отрезке, когда на стадион в Бресте обрушился град, и Доннарумма едва не «привез» гол в свои ворота. В тот раз для «ПСЖ» все обошлось, и на серию остановленных атак соперника попаданием в верхний угол ответил Заир-Эмери. А стоило хозяевам увлечься попытками отыграться, как они получили еще один мяч после классного паса Ли Канг Ина и соло умчавшегося от защитников Мбаппе, которого у бровки поздравил попавший в заявку 16-летний младший брат Этан.

«Брест», впрочем, заставил парижан играть с полной выкладкой и нервничать после того, как Мунье сократил отставание ударом головой. А вскоре после начала второго тайма неотразимым ударом со «второго этажа» отметился Ле Дуарон. И это еще Мунье не попал в угол, атакуя из района 11-метровой отметки! Развязка наступила в концовке, когда ВАР исправил ошибку арбитра, не увидевшего фол на Коло Муани. Исполнявший пенальти Мбаппе проиграл дуэль Бизоту, но преуспел на добивании и получил предупреждение за провокационный жест в адрес трибун. Меняли Килиана под оглушительный свист, а сам футболист отвечал зрителям. Лицо присутствовавшего на игре отца звезды в эти мгновения выглядело встревоженным. Он же ждал на поле двух сыновей, но по такой игре Луису Энрике было глупо рисковать. А Килиан потом объяснил — его жесты стали реакцией на оскорбления в адрес Хакими.

Статистика дня

1-й в истории серии А командой, которая победила, уступая три мяча к 70-й минуте, стал «Кальяри».

1-м футболистом, забившим в шести подряд матчах голландского чемпионата в ворота «Аякса», стал нападающий ПСВ Люк де Йонг.

5 подряд поражений в национальном первенстве впервые в своей истории потерпел опустившийся на последнее место «Аякс».

50 мячей забил в АПЛ нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин. Ранее этой отметки достигли три футболиста «ирисок» — Ромелу Лукаку (68), Данкан Фергюсон (60) и Тим Кэйхилл (56).