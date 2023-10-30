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19:30 (мск), источник: Sport24

«Майнц» решил простить футболиста, осудившего Израиль

Отстраненный от тренировок вингер «Майнца» Анвар Эль-Гази вернется к занятиям после того, как прояснил руководству клуба свою позицию по палестино-израильскому конфликту, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

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Источник: AFP 2023

Ранее 28-летний нидерландец марокканского происхождения написал в соцсетях пост в поддержку Палестины, заявив, что она будет свободной. Он также назвал происходящее в конфликте геноцидом. Позднее Эль-Гази удалил публикацию и разместил новую, где подчеркнул, что выступает за мир. Тем не менее «Майнц» отстранил игрока от тренировок. По данным СМИ, клуб собирался расторгнуть его контракт.

В «Майнце» заявили, что Эль-Гази в разговоре с руководством клуба дистанцировался от своей более ранней публикации и выразил сожаление в связи с негативными последствиями, к которым она привела в том числе в отношении команды.

В «Майнце» добавили, что Эль-Гази заслужил шанс для реабилитации и что он вернется к тренировкам в ближайшее время.

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