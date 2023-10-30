Министр спорта Франции заявила об усталости от идиотов на стадионах

Удеа-Кастера посчитала, что если болельщик виновен в деструктивном поведении, ему нужно запретить приходить на стадион, а абонемент заморозить. «Чтобы он больше не смог купить ни одного билета на этот стадион. Мы все сыты по горло», — подчеркнула она.