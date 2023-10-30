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30 октября, источник: ТАСС

Англичанин Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом по версии France Football

Ранее англичане не выигрывали «Копа трофи».

Реал
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ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Английский полузащитник испанского «Реала» Джуд Беллингем выиграл «Копа трофи» — награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года по итогам сезона-2022/23 по версии журнала France Football. Церемония прошла в парижском театре «Шатле».

Беллингем также занял 18-е место в голосовании на «Золотой мяч», награду вручат в понедельник позднее. С сезона-2023/24 Беллингем представляет мадридский «Реал». В прошлом сезоне англичанин выступал за германскую «Боруссию» из Дортмунда. Полузащитник был удостоен награды лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезона-2022/23.

Полузащитник вошел в шорт-лист номинантов на награду в третий раз подряд. В 2021 году по итогам голосования он занял второе место, уступив испанскому полузащитнику «Барселоны» Педри, в 2022-м стал четвертым. Обладателем награды в прошлом году стал испанец Гави, также представлявший «Барселону». Ранее англичане не выигрывали «Копа трофи» — второе место, помимо Беллингема, занимал полузащитник Джейдон Санчо, который в сезоне-2022/23 также играл за дортмундскую «Боруссию».

Беллингему 20 лет, в сезоне-2022/23 он провел 42 матча за «Боруссию», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Всего в составе команды он провел 132 матча в различных турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Вместе с клубом полузащитник победил в Кубке Германии в сезоне-2020/21. Англичанин является воспитанником «Бирмингема», он находился в системе клуба с семи лет. Беллингем дебютировал в матче за взрослую команду клуба в возрасте 16 лет и 38 дней, всего отыграл за нее 44 матча. В 2020 году хавбек покинул клуб, а «Бирмингем» вывел из обращения 22-й номер, под которым выступал футболист.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, стоимость трансфера игрока в «Реал» составила около €100 млн без учета бонусов. В нынешнем сезоне Беллингем вышел на поле в составе мадридского клуба в 13 матчах, записал на свой счет 13 голов и 3 результативные передачи. За сборную Англии футболист сыграл 27 матчей. С национальной командой в 2021 году он стал вице-чемпионом Европы.

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