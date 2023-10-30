Англичанин Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом по версии France Football

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239653&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Английский полузащитник испанского «Реала» Джуд Беллингем выиграл «Копа трофи» — награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года по итогам сезона-2022/23 по версии журнала France Football. Церемония прошла в парижском театре «Шатле».

Беллингем также занял 18-е место в голосовании на «Золотой мяч», награду вручат в понедельник позднее. С сезона-2023/24 Беллингем представляет мадридский «Реал». В прошлом сезоне англичанин выступал за германскую «Боруссию» из Дортмунда. Полузащитник был удостоен награды лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезона-2022/23.

Полузащитник вошел в шорт-лист номинантов на награду в третий раз подряд. В 2021 году по итогам голосования он занял второе место, уступив испанскому полузащитнику «Барселоны» Педри, в 2022-м стал четвертым. Обладателем награды в прошлом году стал испанец Гави, также представлявший «Барселону». Ранее англичане не выигрывали «Копа трофи» — второе место, помимо Беллингема, занимал полузащитник Джейдон Санчо, который в сезоне-2022/23 также играл за дортмундскую «Боруссию».

Беллингему 20 лет, в сезоне-2022/23 он провел 42 матча за «Боруссию», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Всего в составе команды он провел 132 матча в различных турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Вместе с клубом полузащитник победил в Кубке Германии в сезоне-2020/21. Англичанин является воспитанником «Бирмингема», он находился в системе клуба с семи лет. Беллингем дебютировал в матче за взрослую команду клуба в возрасте 16 лет и 38 дней, всего отыграл за нее 44 матча. В 2020 году хавбек покинул клуб, а «Бирмингем» вывел из обращения 22-й номер, под которым выступал футболист.