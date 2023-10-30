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30 октября, источник: Чемпионат.com

Винисиус получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста

Бразильский игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во время вручения «Золотого мяча» получил премию имени Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста.

Реал
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Источник: Reuters

Бразилец выиграл эту награду из-за ежегодных инвестиций в Vini Jr Institute, которое является образовательным приложением для бедных студентов. Игрок в 2022 году внёс € 335 тыс., в 2023 году — более € 1 млн, а в 2024 году инвестиции достигнут € 2,5 млн.

Сократес — бразильский футболист, известный тем, что активно боролся против военного режима в Бразилии, ставя в пример спорт и футбол в качестве наивысших демократических ценностей.

Сегодня, 30 октября, идёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле.

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