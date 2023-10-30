Винисиус получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста

Бразилец выиграл эту награду из-за ежегодных инвестиций в Vini Jr Institute, которое является образовательным приложением для бедных студентов. Игрок в 2022 году внёс € 335 тыс., в 2023 году — более € 1 млн, а в 2024 году инвестиции достигнут € 2,5 млн.