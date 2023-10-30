France Football назвал обладателя приза имени Льва Яшина

Церемония награждения проходит в понедельник в театре Шатле в Париже. Аргентинец получил приз из рук своего отца Альберто Мартинеса.

Мартинес, выступающий за английскую «Астон Виллу», стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, победив на турнире в Катаре в 2022 году. В общем голосовании за «Золотой мяч» Мартинес занял 15-е место.

Награда имени Льва Яшина была учреждена в 2019 году. Прошлыми ее обладателями были Алиссон (Бразилия, 2019), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 2021) и Тибо Куртуа (Бельгия, 2022).