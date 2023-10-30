France Football назвал обладателя приза имени Льва Яшина
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аргентинец Эмилиано Мартинес стал обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему голкиперу сезона.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аргентинец Эмилиано Мартинес стал обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему голкиперу сезона.
Церемония награждения проходит в понедельник в театре Шатле в Париже. Аргентинец получил приз из рук своего отца Альберто Мартинеса.
Мартинес, выступающий за английскую «Астон Виллу», стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, победив на турнире в Катаре в 2022 году. В общем голосовании за «Золотой мяч» Мартинес занял 15-е место.
Награда имени Льва Яшина была учреждена в 2019 году. Прошлыми ее обладателями были Алиссон (Бразилия, 2019), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 2021) и Тибо Куртуа (Бельгия, 2022).
Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (в 1963 году).