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30 октября, источник: Спорт РИА Новости

France Football назвал обладателя приза имени Льва Яшина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аргентинец Эмилиано Мартинес стал обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему голкиперу сезона.

Астон Вилла
Аргентина
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Источник: AP 2023

Церемония награждения проходит в понедельник в театре Шатле в Париже. Аргентинец получил приз из рук своего отца Альберто Мартинеса.

Мартинес, выступающий за английскую «Астон Виллу», стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, победив на турнире в Катаре в 2022 году. В общем голосовании за «Золотой мяч» Мартинес занял 15-е место.

Награда имени Льва Яшина была учреждена в 2019 году. Прошлыми ее обладателями были Алиссон (Бразилия, 2019), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 2021) и Тибо Куртуа (Бельгия, 2022).

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (в 1963 году).

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