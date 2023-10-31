«Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу сезона

В 2022 году данный трофей также достался «горожанам».

В прошлом сезоне команда под руководством Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии. В текущем сезоне «горожане» успели завоевать Суперкубок УЕФА, одолев в серии пенальти испанскую «Севилью».

Приз лучшему футбольному клубу вручается с 2021 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». Два года назад обладателем этой награды становился лондонский «Челси».