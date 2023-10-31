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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу сезона

«Манчестер Сити» получил приз лучшему клубу года от журнала France Football.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

В 2022 году данный трофей также достался «горожанам».

В прошлом сезоне команда под руководством Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии. В текущем сезоне «горожане» успели завоевать Суперкубок УЕФА, одолев в серии пенальти испанскую «Севилью».

Приз лучшему футбольному клубу вручается с 2021 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». Два года назад обладателем этой награды становился лондонский «Челси».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 30 октября, начало — в 22:45 по московскому времени.

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