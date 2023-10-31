Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239654&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».

Вторым по итогам голосования стал норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третьим — нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету теперь восемь наград. Ранее аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Впервые в истории приз получил футболист, на момент вручения награды выступающий не в европейском клубе. Прошлый сезон Месси провел в «Пари Сен-Жермен», с которым во второй раз стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В сезоне-2022/23 игрок в 41 матче забил 21 гол и отдал 20 голевых передач. С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую «Барселону», с которой 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре игрок провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Ранее в составе национальной сборной Месси становился победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Америки 2021 года.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. Обладателем приза в прошлом году стал французский нападающий Карим Бензема.

О рекордах «Золотого мяча» и других номинациях

У ближайшего преследователя Месси португальца Криштиану Роналду пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали «Золотой мяч» больше одного раза — француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), нидерландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1978, 1979).

Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, — Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим «Золотой мяч», Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). В российской истории наивысшего результата добился Андрей Аршавин, занявший в 2008 году по итогам голосования шестое место.