«Золотой мяч» — 2023: полные итоги голосования
30 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Обладателем награды в восьмой раз в карьере стал аргентинский нападающий Лионель Месси.
30 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Обладателем награды в восьмой раз в карьере стал аргентинский нападающий Лионель Месси.
Представляем вниманию полные итоги голосования за «Золотой мяч» — 2023:
30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);
28. Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);
28. Рандаль Коло-Муани («ПСЖ», Франция);
27. Николо Барелла («Интер», Италия);
26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);
25. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», экс- «РБ Лейпциг», Хорватия);
24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);
23. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», экс- «Интер», Камерун);
22. Ким Мин Джэ («Бавария», экс- «Наполи», Южная Корея);
21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция);
20. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
19. Гарри Кейн («Бавария», экс- «Тоттенхэм», Англия);
18. Джуд Беллингем («Реал», экс- «Боруссия» Дортмунд, Англия);
17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия);
16. Карим Бензема («Аль-Иттихад», экс- «Реал», Франция);
15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);
14. Илкай Гюндоган («Барселона», экс- «Манчестер Сити», Германия);
13. Яссин Буну («Аль-Хиляль», экс- «Севилья», Марокко);
12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
10. Лука Модрич («Реал», Хорватия);
09. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия);
08. Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия);
07. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина);
06. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
05. Родри («Манчестер Сити», Испания);
04. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия);
03. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
02. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
01. Лионель Месси («Интер Майами», экс- «ПСЖ», Аргентина).
Обладательницей «Золотого мяча» у женщин стала Айтана Бонмати («Барселона», Испания). Лучшей мужской командой года стал «Манчестер Сити», женской — «Барселона». Лучшим бомбардиром (трофей Герда Мюллера) стал Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), лучшим вратарем (трофей Льва Яшина) — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), лучшим молодым игроком (трофей Копа) — Джуд Беллингем («Реал», экс- «Боруссия» Дортмунд, Англия). Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности.