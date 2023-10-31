Лионель Месси: «Однажды Холанн и Мбаппе возьмут “Золотой мяч”»

«Однажды Холанн и Мбаппе возьмут “Золотой мяч”. Эрлинг этого заслужил, он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всем. Эта награда могла бы стать и вашей сегодня… Я уверен, что в ближайшие годы вы выиграете», — сказал Месси на церемонии.

36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлина Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), занявших второе и третье места соответственно.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.