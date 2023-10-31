Восьмикратный! Месси снова получил «Золотой мяч», а про Роналду все забыли

В парижском театре Шатле прошла 67-я церемония вручения «Золотого мяча», обладателем которого ожидаемо стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. РИА Новости Спорт рассказывает о футбольном вечере в столице Франции и новой вершине, покоренной легендарным нападающим.

Почему так важен «Золотой мяч»?

Это главная индивидуальная награда в мировом футболе, своего рода «Оскар». С 1956-го ее ежегодно присуждают лучшему игроку по версии престижного французского издания France Football. В 2010−15 годах голосовали журналисты, тренеры и капитаны сборных, с 2016 года в выборе лучшего вновь принимают участие только представители СМИ. В категории «Мужская награда Ballon d'Or» задействовалось жюри журналистов из ста лучших стран согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, кто брал «Золотой мяч» после того, как в 2016 году партнерство журнала и ФИФА было прекращено и федерация стала вручать собственную награду The Best FIFA Men’s Player:

2016 — Криштиану РОНАЛДУ;

2017 — Криштиану РОНАЛДУ;

2018 — Лука МОДРИЧ;

2019 — Лионель МЕССИ;

2021 — Лионель МЕССИ;

2022 — Карим БЕНЗЕМА.

Зинедин Зидан, Карим Бензема и Флорентино Перес (слева направо) | Источник: пресс-служба "France Football"

Отметим, что с 2008 года гегемония Месси и португальца Криштиану Роналду нарушалась лишь два раза. Что касается пандемийного 2020-м, то из-за COVID-19 церемония не проводилась.

Кто претендовал на ЗМ-2023?

В список вошли 30 футболистов, но основных фаворитов было трое:

Лионель МЕССИ («ПСЖ», «Интер» Майами / сборная Аргентины). «Величайший» одержал победу на чемпионате мира 2022 года, где также был признан лучшим игроком мундиаля. Уже играя в США, 36-летний капитан стал самым титулованным футболистом в истории;

«Величайший» одержал победу на чемпионате мира 2022 года, где также был признан лучшим игроком мундиаля. Уже играя в США, 36-летний капитан стал самым титулованным футболистом в истории; Эрлинг ХОЛАНД («Манчестер Сити» / сборная Норвегии). Он феноменально дебютировал в стане «горожан», выиграв в сезоне-2022/23 и Английскую премьер-лигу, и Лигу чемпионов УЕФА (и там, и там 23-летний голеадор — лучший бомбардир розыгрышей);

Он феноменально дебютировал в стане «горожан», выиграв в сезоне-2022/23 и Английскую премьер-лигу, и Лигу чемпионов УЕФА (и там, и там 23-летний голеадор — лучший бомбардир розыгрышей); Килиан МБАППЕ («ПСЖ» / сборная Франции). Успехи в Лиге 1 оставим за скобками — 24-летний форвард стал серебряным призером ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром яркого турнира в Катаре.

В посте ниже приводятся все претенденты. Обратите внимание: Криштиану Роналду не был номинирован на «Золотой мяч» впервые с 2003 года.

Интриги не было вообще

Ряд инсайдеров, включая итальянского журналиста Фабрицио Романо, заранее сообщали о том, что имя Лионеля Месси будет в заветном конверте. Об этом уведомили заранее и обладателя «Золотого мяча», который прибыл на мероприятие с супругой и сыновьями Тиаго, Матео и Чиро.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239655&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что некоторые победы Лео считают спорными (большие вопросы вызывают как минимум три голосования, когда не у дел оставались праймовые Уэсли Снейдер, Хави, Андреас Иньеста и Роберт Левандовский), в этот раз Месси попросту зачистил поляну. С его золотой медалью Катара и тем, как тащил капитан за собой Аргентину к первому с 1986-го чемпионству, не сравнятся никакие заслуги остальных претендентов.

Триумф на мундиале после серебра на бразильском ЧМ-2014 оставался единственным незакрытым гештальтом Лионеля, и ломящуюся от полку наконец-то пополнил трофей, которого так недоставало. После четырех (!) проигранных финалов со сборной аргентинец сокрушил многолетнее проклятие, взяв и Кубок Америки в 2021 году, и Кубок мира. Так выглядит величие!

GOAT

«Сливы» в итоге подтвердилась. Аргентинца признали победителем, и он в восьмой раз вышел на сцену для получения «Золотого мяча» из рук Дэвида Бэкхэма (владельца нынешнего клуба Лео, символично). Это абсолютный рекорд: ранее футболист становился лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Заклятый соперник Роналду с пятью победами остался далеко позади. Пожалуй, на счете 8−5 и завершится их гонка: сложно представить, что улетевшие из Европы звезды смогут в будущем побороться за ЗМ.

Фанаты тем временем заполняют соцсети комментариями с аббревиатурой GOAT (что значит вовсе не «козел», а «величайший всех времен» — Greatest Of All Time). Разве кто-то скажет, что они неправы?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239654&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слова Месси после триумфа

«Отличный подарок для Аргентины. Но не хочу забывать про Холланда или Мбаппе, ведь у них был отличный, впечатляющий сезон. И в ближайшие годы они получат эту награду. Это будет хороший бой между ними, они оба заслужили приз в этом году. <…> Никогда не думал, что у меня будет такая карьера. Мне очень повезло: я был в лучшей команде мира, лучшей в истории, благодаря этому я смог завоевать так много индивидуальных наград. В сборной Аргентины у меня были очень плохие времена, но я никогда не сдавался. Мы выиграли Кубок Америки и чемпионат мира, именно поэтому я горжусь тем, что не сдался».

Также триумфатор добавил, что эта награда не досталась бы ему без помощи сборной Аргентины.

Итоги церемонии: