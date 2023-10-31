Месси ответил на вопрос о том, сколько планирует оставаться в футболе

«Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Всё меняется изо дня в день. Но я надеюсь, что это продлится очень долго, потому что это то, что мне нравится делать», — приводит слова Месси BBC.