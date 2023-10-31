«В Англии на стадионе меня никто не узнал, зато узнали менты». Интервью Аршавина: поездка в Лондон, учеба, Мостовой

31 октября РФС провел тренировку для детей с участием Аршавина в рамках проекта детского лагеря сборной России для школьников «Футбол в школе».

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Корреспондент Sport24 Владислав Шапиро выхватил экс-футболиста «Зенита» и сборной России из толпы юных фанатов и узнал:

Зачем Аршавин совсем недавно ездил в Англию, и как его узнали местные полицейские

— На прошлой неделе вы ездили в Англию. Сгоняли чисто посмотреть футбол?

— В целом, ездил не по футбольным причинам, хотя один матч я все же посетил. Просто моей дочке дали визу, которая привязана ко мне. Не понял, почему так — видимо, в связи с нынешней обстановкой. Она не могла полететь одна, дважды просила меня съездить с ней. И я, наконец, нашел время.

— Как отдохнули?

— У нас была насыщенная культурная программа. Сходили на два мюзикла: «Мамма Мия» и «Фантом Оперы».

Посмотрели фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и Де Ниро. Фильм шел три часа — я блин чуть не умер на нем! До этого смотрел «Оппенгеймера», который шел столько же, но на русском. А здесь — три часа английского!

— На футбол ходить интереснее?

— Был интересен не столько футбол, сколько путь на стадион. Это целое путешествие: сначала надо ехать на метро, затем пересаживаться на электричку. Тимур Журавель даже скинул мне расписание поездов, чтобы мы могли пораньше уйти со стадиона и успеть обратно в Лондон. Кстати, когда играл в «Арсенале», моим детям нравилось ездить на лондонском метро. С тех пор ситуация не изменилась — такой путь Яна восприняла с большим энтузиазмом и удовольствием.

— Вы посетили матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Почему именно его?

— В день лондонского дерби «Арсенал» — «Челси» мы только прилетели. А на следующий день играли только «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

— Фанаты «Тоттенхэма» узнали?

— Нет, даже на стадионе никто не подошел. Да в наполненной электричке тоже.

— А на улицах города?

— Такие были, но это удивительно.

— Почему?

— Это были менты.

— Соскучились по жизни в Англии и местному футболу?

— Не то чтобы соскучился, но мне приятно и интересно сюда приезжать. На футболе атмосфера была просто супер! Подумал, что мы [Россия] в этом плане далековато. Все было на высоком уровне: от комментатора до самого футбола. Сумасшедший антураж и отличное качество игры: люди быстрее думают и принимают решения, бегают и толкаются.

— За «Арсеналом» следите? Возьмут наконец чемпионство в этом сезоне?

— Время от времени смотрю матчи, и то — потому что они играют в Лиге Чемпионов. Думаю, в этом сезоне они не возьмут чемпионство. Чемпионом снова станет «Сити».

Как проходит его обучение на тренера и какой одногруппник из Александра Мостового

— Сейчас вы учитесь на тренера. Что дается сложнее всего?

— Домашние задания. Надо делать презентации в PowerPoint. Но у меня нет ни одной не выполненной домашки — всегда все задания приношу вовремя.

— Учеба на тренера предполагает стажировку в клубах. В какую команду пойдете?

— Я уже прошел стажировку в «Динамо» у Марцела Лички. Все прошло нормально, но чего-то особенного для себя не увидел. Все рабочие моменты и тренировочный процесс мне были знакомы.

— С вами вместе учатся многие известные футболисты. Все хотят тренировать или кто-то просто для бумажки?

— Желание есть у многих. Понятно, что каждого в тренерскую академию привела разная мотивация, но, например, Игорь Смольников хочет тренировать.

— А Александр Мостовой?

— Сто процентов. Только для начала ему нужно найти клуб для стажировки.

— Он часто критикует обучение и говорит, что многое ему не понятно.

— Мостовой разбирается в футболе. Просто иногда на занятиях он слышит термины, которые никогда до этого не слышал. Это вызывает у него недоумение, иногда даже смех.

— Например?

— Нам рассказывали про слепую зону, а Мостовой удивился: «Я тридцать лет в футбол играл и не разу о такой зоне не слышал».

Возьмет ли «Краснодар» чемпионство, и кто из наших игроков уже готов к Европе

— Академия «Зенита» заняла первое место в России по числу воспитанников, играющих в высших лигах. Но в самом «Зените» мы почти не видим своих игроков. Как так?

— Главный тренер команды считает, что ребята не тянут. Были хорошие шансы у Васьки [Дмитрия Васильева] но, к сожалению, он сломался. Как восстановится, навяжет борьбу за место в составе.

В прошлой обычной жизни академия «Зенита» была только третьей после «Локомотива» и «Краснодара». Несмотря на то, что «Зенит» лидирует в этом рейтинге, какого-то большого отрыва от других школ нет.

— Давайте немного про РПЛ. Кто больше всего удивил в первой половине сезона?

— Если мы про игроков, то Илья Ишков. Он был хорош в не только в «Урале», но и в молодежной сборной. А из клубов меня удивляют «Факел» и «Пари НН».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254097&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— «Краснодар» достаточно долго идет на первом месте. Смогут взять чемпионство?

— Посмотрим. Сейчас как раз тот отрезок, где «Зенит» может наверстать упущенное. Жду очную игру.

— Кто сейчас лучший нападающий РПЛ?

— Кассьерра, потому что больше всех забил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254089&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— А лучший тренер?

— Пока — Владимир Ивич. Благодаря нему «Краснодар» сейчас на первом месте.

— Лучшего футболиста тоже назовете из «Краснодара»?

— Лучший футболист РПЛ сейчас Вендел. Когда у него получается игра, то с ним и близко никто не сравнится.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456254041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Окей. А кто самый топ из россиян?

— Вот тут, кстати, назову Сергея Волкова из «Краснодара» — неплохо смотрится. Федя Чалов тоже хорош. Заболотный в начале сезона тоже здорово играл.

— И финальное. Кто из российских футболистов готов прямо сейчас уехать в Европу?

— Да никто. Им надо продолжать играть в футбол. Будет хорошее предложение и отличная команда, тогда и надо будет уезжать. А просто так — нет смысла.